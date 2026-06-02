Морпехи 34-й бригады объявили "красную зону" для оккупантов на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО
Морские пехотинцы 34-й отдельной бригады расширили зону поражения беспилотниками на временно оккупированной части Херсонской области и объявили ряд населенных пунктов «красной зоной» для российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отныне под круглосуточным воздушным контролем украинских операторов дронов находятся районы населенных пунктов Раденск, Великие Копани и Костогризово.
В подразделении отмечают, что в этих районах начата систематическая охота на российскую технику, транспорт и личный состав оккупационных войск.
Для врага указанные населенные пункты фактически стали опасной зоной, где любое перемещение может быть обнаружено и поражено.
Также морские пехотинцы обратились к местным жителям, которые остаются на временно оккупированной территории, с призывом быть максимально осторожными при передвижении, особенно по центральным дорогам.
Видео обнародовали бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты в своем телеграм-канале.
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