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Морпехи 34-й бригады объявили "красную зону" для оккупантов на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Морские пехотинцы 34-й отдельной бригады расширили зону поражения беспилотниками на временно оккупированной части Херсонской области и объявили ряд населенных пунктов «красной зоной» для российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отныне под круглосуточным воздушным контролем украинских операторов дронов находятся районы населенных пунктов Раденск, Великие Копани и Костогризово.

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В подразделении отмечают, что в этих районах начата систематическая охота на российскую технику, транспорт и личный состав оккупационных войск.

Для врага указанные населенные пункты фактически стали опасной зоной, где любое перемещение может быть обнаружено и поражено.

Также морские пехотинцы обратились к местным жителям, которые остаются на временно оккупированной территории, с призывом быть максимально осторожными при передвижении, особенно по центральным дорогам.

Видео обнародовали бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты в своем телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9960) логистика (95) дроны (7260) морская пехота (66) Херсонская область (5708) Херсонский район (884) 34 ОБрБО (8)
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Бийте , хлопці, кацапських гадів допоки всі не повиздихають
на українській землі 😡
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03.06.2026 00:00 Ответить
Ліквідувати, а потім - втопити падлюк! МОРПІХИ ж жиш)))
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03.06.2026 00:43 Ответить
Віримо ЗСУ! Женіть цю нечисть з рідної землі! Смерть ворогам! Дякую нашим захисникам!
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03.06.2026 08:03 Ответить
 
 