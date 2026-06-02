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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бої на Херсонщині Удари по логістиці РФ
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Морпіхи 34-ї бригади оголосили "червону зону" для окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Морські піхотинці 34-ї окремої бригади розширили зону ураження безпілотниками на тимчасово окупованій частині Херсонської області та оголосили низку населених пунктів "червоною зоною" для російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтепер під цілодобовим повітряним контролем українських операторів дронів перебувають райони населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Костогризове.

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У підрозділі зазначають, що в цих районах розпочато системне полювання на російську техніку, транспорт та особовий склад окупаційних військ.

Для ворога зазначені населені пункти фактично стали небезпечною зоною, де будь-яке переміщення може бути виявлене та уражене.

Також морські піхотинці звернулися до місцевих жителів, які залишаються на тимчасово окупованій території, із закликом бути максимально обережними під час пересування, особливо центральними дорогами.

Відео оприлюднили бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21172) знищення (10264) логістика (127) дрони (8318) морська піхота (72) Херсонська область (6695) Херсонський район (896) 34 ОБрБО (8)
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Бийте , хлопці, кацапських гадів допоки всі не повиздихають
на українській землі 😡
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03.06.2026 00:00 Відповісти
Ліквідувати, а потім - втопити падлюк! МОРПІХИ ж жиш)))
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03.06.2026 00:43 Відповісти
 
 