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Бригада медиков скорой помощи пострадала во время удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж
В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали медики скорой помощи, был уничтожен автомобиль, прибывший на место вызова.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
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"В ночь на 16 апреля во время воздушной тревоги бригада экстренной медицинской помощи оказывала помощь пострадавшим. В этот момент произошло повторное попадание.
Медицинский персонал и водитель получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы", — говорится в сообщении.
В результате атаки карета скорой помощи получила значительные повреждения. Также повреждено медицинское оборудование.
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
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