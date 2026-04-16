Бригада медиков скорой помощи пострадала во время удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали медики скорой помощи, был уничтожен автомобиль, прибывший на место вызова.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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"В ночь на 16 апреля во время воздушной тревоги бригада экстренной медицинской помощи оказывала помощь пострадавшим. В этот момент произошло повторное попадание.

Медицинский персонал и водитель получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы", — говорится в сообщении.

В результате атаки карета скорой помощи получила значительные повреждения. Также повреждено медицинское оборудование.











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Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

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