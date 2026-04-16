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Бригада медиків швидкої допомоги постраждала під час удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки РФ по Києві травмовано медиків швидкої допомоги, знищено авто, що прибуло на місце виклику.
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги бригада екстреної медичної допомоги надавала допомогу постраждалим. У цей момент відбулося повторне влучання.
Медичний персонал і водій зазнали поранень середньої важкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки карета швидкої допомоги зазнала значних пошкоджень. Також пошкоджено медичне обладнання.
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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