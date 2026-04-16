Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині загинуло 2 людей, ще 11 - дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Львівські Отруби, Берислав, Комишани, Чорнобаївка, Надіївка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Веселе, Велика Олександрівка, Гончарне, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Інженерне, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Приозерне, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Олександрівка, Широка Балка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Новодмитрівка, Бургунка, Новоолександрівка, Саблуківка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, господарську споруду, сільгосптехніку, вантажівку, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей.

Обстріл Херсону

Сьогодні російська армія вкотре атакувала житлові квартали Херсона. Під вогнем опинилися домівки мешканців Корабельного району.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено покрівлі, стіни та вікна в оселях.

Внаслідок обстрілу поранення дістали дві жінки — 71 та 45 років, які на момент удару перебували у будинку. Постраждалих госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

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