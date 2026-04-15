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Дронарі 11-ї бригади НГУ за тиждень здійнили 652 ураження та знищили 179 БпЛА противника. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ здійснили 652 вогневих ураження противника та його позицій на Запоріжжі та Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено та пошкоджено значну кількість техніки, інфраструктури та засобів противника.

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Зокрема, уражено:

  • 26 спостережних постів;
  • 75 укриттів;
  • 179 безпілотників різних типів;
  • 21 антену зв’язку;
  • 22 склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та майном;
  • 17 одиниць авто- та бронетехніки;
  • 10 блокпостів;
  • 6 гаубиць;
  • 5 гармат;
  • 4 артилерійські установки;
  • 4 човни;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 електропідстанцію;
  • 1 трансформатор;
  • 1 одиницю інженерної техніки;
  • 1 засіб радіоелектронної боротьби.

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Автор: 

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