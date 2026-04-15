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Дронарі 11-ї бригади НГУ за тиждень здійнили 652 ураження та знищили 179 БпЛА противника. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ здійснили 652 вогневих ураження противника та його позицій на Запоріжжі та Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено та пошкоджено значну кількість техніки, інфраструктури та засобів противника.
Зокрема, уражено:
- 26 спостережних постів;
- 75 укриттів;
- 179 безпілотників різних типів;
- 21 антену зв’язку;
- 22 склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та майном;
- 17 одиниць авто- та бронетехніки;
- 10 блокпостів;
- 6 гаубиць;
- 5 гармат;
- 4 артилерійські установки;
- 4 човни;
- 1 квадроцикл;
- 1 електропідстанцію;
- 1 трансформатор;
- 1 одиницю інженерної техніки;
- 1 засіб радіоелектронної боротьби.
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