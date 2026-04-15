Дронарі 11-ї бригади НГУ за тиждень здійнили 652 ураження та знищили 179 БпЛА противника. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділи безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ здійснили 652 вогневих ураження противника та його позицій на Запоріжжі та Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено та пошкоджено значну кількість техніки, інфраструктури та засобів противника.

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Зокрема, уражено:

26 спостережних постів;

75 укриттів;

179 безпілотників різних типів;

21 антену зв’язку;

22 склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та майном;

17 одиниць авто- та бронетехніки;

10 блокпостів;

6 гаубиць;

5 гармат;

4 артилерійські установки;

4 човни;

1 квадроцикл;

1 електропідстанцію;

1 трансформатор;

1 одиницю інженерної техніки;

1 засіб радіоелектронної боротьби.

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