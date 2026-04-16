Аморально і небезпечно затримувати допомогу Україні та санкції проти РФ після нічної атаки, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій у відповідь на російську атаку в ніч на четвер 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Сибіга в соцмережі Х.

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"Терористичний напад на Україну за допомогою майже 700 дронів, десятків балістичних та крилатих ракет. Напад насамперед був спрямований проти цивільних осіб. Щонайменше 4 особи загинули в Києві, серед них 12-річна дитина, понад 50 поранено, 8 загиблих в Одесі, 3 загиблих і три десятки поранених у Дніпрі, 1 загиблий у Запоріжжі. Такі напади не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які необхідно зупинити, а їхніх виконавців притягнути до відповідальності", – написав Сибіга.

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Міністр зауважив, що усі рішення, необхідні для посилення тиску на агресора, мають бути розблоковані негайно.

Затримка санкцій проти Росії чи пакетів підтримки України є аморальною, контрпродуктивною та небезпечною. Кожен день подальшої бездіяльності щодо ключових рішень надсилає неправильні сигнали та заохочує агресора продовжувати, затягувати та розширювати війну", – наголосив Сибіга.

Він повторив заклик до всіх держав приєднатися до Спеціального трибуналу з розгляду злочину агресії проти України, повідомивши Раду Європи про намір приєднатися до її Розширеної часткової угоди.

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"Найадекватнішою відповіддю на російський терор є невідворотність правосуддя для керівництва російського терористичного режиму", – зауважив Сибіга.

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