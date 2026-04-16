Аморально и опасно задерживать помощь Украине и санкции против РФ после ночной атаки, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленным действиям в ответ на российскую атаку в ночь на четверг, 16 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Террористическое нападение на Украину с помощью почти 700 дронов, десятков баллистических и крылатых ракет. Нападение в первую очередь было направлено против гражданских лиц. По меньшей мере 4 человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок, более 50 раненых, 8 погибших в Одессе, 3 погибших и три десятка раненых в Днепре, 1 погибший в Запорожье. Такие нападения нельзя нормализовать. Это военные преступления, которые необходимо остановить, а их исполнителей привлечь к ответственности", – написал Сибига.
Министр отметил, что все решения, необходимые для усиления давления на агрессора, должны быть разблокированы немедленно.
Задержка санкций против России или пакетов поддержки Украины является аморальной, контрпродуктивной и опасной. Каждый день дальнейшего бездействия в отношении ключевых решений посылает неправильные сигналы и поощряет агрессора продолжать, затягивать и расширять войну", – подчеркнул Сибига.
Он повторил призыв ко всем государствам присоединиться к Специальному трибуналу по рассмотрению преступления агрессии против Украины, сообщив Совету Европы о намерении присоединиться к его Расширенному частичному соглашению.
"Наиболее адекватным ответом на российский террор является неизбежность правосудия для руководства российского террористического режима", – отметил Сибига.
Что предшествовало?
- Россияне атаковали Киев, в результате чего погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали почти 50 человек.
- В Харькове в результате атаки "шахидов" двое пострадавших.
- Также РФ массированно атаковала Одессу, в результате чего погибли 8 человек.
- Троих человек рашисты убили в Днепре.
- ПВО уничтожила 667 целей из 703 выпущенных россиянами.
