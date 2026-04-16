Аморально и опасно задерживать помощь Украине и санкции против РФ после ночной атаки, - Сибига

В столице в результате российского удара погибли 4 человека, среди них ребенок. Пострадали более 50 человек

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленным действиям в ответ на российскую атаку в ночь на четверг, 16 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Террористическое нападение на Украину с помощью почти 700 дронов, десятков баллистических и крылатых ракет. Нападение в первую очередь было направлено против гражданских лиц. По меньшей мере 4 человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок, более 50 раненых, 8 погибших в Одессе, 3 погибших и три десятка раненых в Днепре, 1 погибший в Запорожье. Такие нападения нельзя нормализовать. Это военные преступления, которые необходимо остановить, а их исполнителей привлечь к ответственности", – написал Сибига.

Министр отметил, что все решения, необходимые для усиления давления на агрессора, должны быть разблокированы немедленно.

Задержка санкций против России или пакетов поддержки Украины является аморальной, контрпродуктивной и опасной. Каждый день дальнейшего бездействия в отношении ключевых решений посылает неправильные сигналы и поощряет агрессора продолжать, затягивать и расширять войну", – подчеркнул Сибига.

Он повторил призыв ко всем государствам присоединиться к Специальному трибуналу по рассмотрению преступления агрессии против Украины, сообщив Совету Европы о намерении присоединиться к его Расширенному частичному соглашению.

"Наиболее адекватным ответом на российский террор является неизбежность правосудия для руководства российского террористического режима", – отметил Сибига.

"Бізнес" внє палітікі маралі!
16.04.2026 10:07
Мораль і честь потонули в грошових знаках.
16.04.2026 10:10
аморально і небезпечно 7 років правління Оманської Гниди
16.04.2026 10:28
Аморально як бомж вимагати подачки 7 років коли тебе просто просять помитися і одягнутися в чисте за гроші донорів. (провести реформи)
16.04.2026 10:33
Це так. Але також аморально мародерити, відправляти двушечкі на москву , кришувати корупціонерів і бути в вдолі і в темі з тими хто це робить.
16.04.2026 10:36
 
 