В результате вражеских ударов по Херсонской области погибли 2 человека, еще 11 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Львовские Отрубы, Берислав, Камишаны, Чернобаевка, Надиевка, Крещеновка, Нововоронцовка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Веселое, Великая Александровка, Гончарное, Днепровское, Дудчаны, Змиевка, Инженерное, Кизомыс, Львово, Милово, Михайловка, Новокаиры, Приозерное, Садовое, Софиевка, Станислав, Токаревка, Тягинка, Александровка, Широкая Балка, Янтарное, Велетенское, Разлив, Новодмитровка, Бургунка, Новоалександровка, Саблуковка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, магазин, хозяйственную постройку, сельхозтехнику, грузовик, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 получили ранения, из них — 2 ребенка.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 12 человек.

