Атака на авто швидкої допомоги в Херсоні: постраждали троє медиків

У Дніпровському районі Херсона 4 червня російські окупанти атакували карету швидкої на території лікарні. Внаслідок удару постраждали медичні працівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

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"Російські окупанти сьогодні вчергове атакували автівку "екстренки" на території однієї з лікарень Дніпровського району Херсону", - ідеться в повідомленні.

Постраждалі

Під час виконання службових обов’язків постраждали двоє медичних працівників — 64-річна жінка та чоловік 65 років. В обох — контузії та мінно-вибухові травми.

До лікарні звернулась 45-річна жінка, в якої діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки ворожого безпілотника вона була в кабінеті.

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Пошкодження

Службове авто теж зазнало пошкоджень — вибито лобове та заднє скло, уламками пробито двері.

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