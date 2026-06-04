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Атака на авто швидкої допомоги в Херсоні: постраждали троє медиків
У Дніпровському районі Херсона 4 червня російські окупанти атакували карету швидкої на території лікарні. Внаслідок удару постраждали медичні працівники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.
"Російські окупанти сьогодні вчергове атакували автівку "екстренки" на території однієї з лікарень Дніпровського району Херсону", - ідеться в повідомленні.
Постраждалі
- Під час виконання службових обов’язків постраждали двоє медичних працівників — 64-річна жінка та чоловік 65 років. В обох — контузії та мінно-вибухові травми.
- До лікарні звернулась 45-річна жінка, в якої діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки ворожого безпілотника вона була в кабінеті.
Пошкодження
Службове авто теж зазнало пошкоджень — вибито лобове та заднє скло, уламками пробито двері.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.06.2026 18:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Егор Кузнецов
показати весь коментар04.06.2026 18:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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