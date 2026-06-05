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Новини Фото Обстріли Одещини
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РФ атакувала Одещину безпілотниками: зруйновано будинок, виникла пожежа. ФОТО

У ніч на 5 червня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа.

Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загорання порожньої складської будівлі та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки минулося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.

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Наслідки ударів по Одещині 5 червня
Наслідки ударів по Одещині 5 червня
Наслідки ударів по Одещині 5 червня
Наслідки ударів по Одещині 5 червня

Автор: 

обстріл (34353) Одеська область (4094) Одеський район (643)
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