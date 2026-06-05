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РФ атакувала Одещину безпілотниками: зруйновано будинок, виникла пожежа. ФОТО
У ніч на 5 червня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа.
Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загорання порожньої складської будівлі та обладнання", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки минулося без постраждалих.
На місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.
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