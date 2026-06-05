Вісім працівників постраждали після ракетного удару по логістичному об’єкту на Одещині

Російські війська атакували об'єкт інфраструктури, який забезпечує логістику в Одеській області. Внаслідок удару постраждали вісім людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав в соцмережах голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

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Під удар потрапив логістичний об'єкт

За словами Сухомлина, російські військові випустили по об'єкту дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки поранення отримали вісім дорожніх працівників. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Під час обстрілу також була пошкоджена дорожня техніка, яка працювала на об'єкті.

За інформацією агентства, частина цієї техніки є унікальною для України та використовувалася для виконання робіт на важливому інфраструктурному об'єкті.

Роботи доведеться відкласти

Завершити роботи на об'єкті планували до кінця червня.

Однак через наслідки ракетного удару строки виконання доведеться перенести щонайменше на місяць.

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