РФ атаковала дронами Одесскую область: двое раненых, есть повреждения

Этой ночью враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

Как отмечается, в результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное здание на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.

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Более подробной информации о последствиях российской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня.

По данным Воздушных сил, в общей сложности было уничтожено 189 из 198 российских дронов.

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