РФ атаковала дронами Одесскую область: двое раненых, есть повреждения
Этой ночью враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
Как отмечается, в результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное здание на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.
Более подробной информации о последствиях российской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками вечером 2 июня.
- По данным Воздушных сил, в общей сложности было уничтожено 189 из 198 российских дронов.
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