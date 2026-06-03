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Новости Обстрелы Одесчины
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РФ атаковала дронами Одесскую область: двое раненых, есть повреждения

шахед над Одесской областью

Этой ночью враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

Как отмечается, в результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное здание на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.

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Более подробной информации о последствиях российской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

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