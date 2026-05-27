Последствия удара российских БПЛА по Одессе: повреждены магазины, почта и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Одессы 27 мая пострадали 8 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки вражескими беспилотниками повреждены зоомагазин, почтовое отделение, магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар площадью 1700 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. В зоомагазине погибла собака.

























Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области.

