Последствия удара российских БПЛА по Одессе: повреждены магазины, почта и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Одессы 27 мая пострадали 8 человек, в том числе один ребенок. 

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате атаки вражескими беспилотниками повреждены зоомагазин, почтовое отделение, магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар площадью 1700 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. В зоомагазине погибла собака.

Последствия удара РФ по Одессе 27 мая: что известно?
Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области.

обстрел Одесса Одесская область Одесский район
Питання те саме і у одеситів, і у чернігівчан, і харьків'ян, херсонців, сумчан - де наші перехоплювачі у достатній кількості і мобільних груп????????????????????..
Пане президент ваші доручення будуть виконуватись, чи це ні для кого вже не має ваги?
27.05.2026 16:45 Ответить
А як же закопування грошей в кругову оборону навколо Одеси-не допомогло?
27.05.2026 17:35 Ответить
В перші дні і тижні копав трактором і не рахую що ті окопи не потрібні-а вам абі порахувати.Добра рахівниця шановній у снайперів-(-1,-2 і т.д)ідіть порахуйте
27.05.2026 17:38 Ответить
Я чув як хлопці стріляли по ньому але це не просто попасти-у вас шановна борщ і то мабудь не завжди однаково виходить.
27.05.2026 17:36 Ответить
 
 