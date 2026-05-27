1 847 4
Последствия удара российских БПЛА по Одессе: повреждены магазины, почта и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела Одессы 27 мая пострадали 8 человек, в том числе один ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате атаки вражескими беспилотниками повреждены зоомагазин, почтовое отделение, магазин с алкогольными напитками и легковые автомобили. На месте возник масштабный пожар площадью 1700 кв. м, который спасатели оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. В зоомагазине погибла собака.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пане президент ваші доручення будуть виконуватись, чи це ні для кого вже не має ваги?