РФ атаковала Павлоград: повреждено 6 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Загорелось имущество на территории частного домовладения. Спасатели потушили пожар. 6 домов и гараж повреждены", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара никто не пострадал.





Обстрелы Днепропетровской области

В течение 26 мая российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Шесть человек получили ранения.

