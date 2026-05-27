РФ выпустила 163 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 150 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 27 мая российские оккупанты запустили 163 БПЛА по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, РФ атаковала беспилотниками типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово – РФ.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

В настоящее время в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

