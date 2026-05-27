РФ выпустила 163 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 150 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 27 мая российские оккупанты запустили 163 БПЛА по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ атаковала беспилотниками типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово – РФ.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
В настоящее время в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
