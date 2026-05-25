Украине удалось стабилизировать фронт. Договариваемся с партнерами относительно ПВО и антибаллистики, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей для Украины на сегодняшний день остается укрепление противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ПВО

По его словам, дипломатическая команда активно работает с международными партнерами для поиска необходимых систем.

Зеленский отметил, что уже провел переговоры с лидерами Франции, Норвегии и Финляндии. Он признал, что поиск систем противодействия баллистическим ракетам существенно осложнился из-за глобального дефицита, вызванного войной с Ираном. "Но надо, надо искать варианты", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вчерашним ударом РФ повреждено около 300 объектов в Киеве, — Зеленский

Ситуация на фронте

Президент сообщил, что "удалось стабилизировать фронт". Зеленский отметил стабилизацию фронта благодаря мужеству украинских защитников, применению дронов и дальнобойных технологических решений.

"Все непросто. Мы активно обороняемся, в этом году у нас есть результаты, превосходящие прежние. Особенно приятно, когда это четко подтверждают, в том числе, и нытье так называемых российских "военкоров".

Читайте также: "Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"

Антибаллистика

В то же время он констатировал отсутствие длительного прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства "антибаллистики". Сейчас Украина вместе с европейскими партнерами работает над ускорением производства собственных систем противодействия баллистике на континенте.

"Будем и в дальнейшем говорить с Америкой об их возможностях поддержать Украину, нашу защиту жизни здесь и нашу способность затем помогать с защитой жизни другим народам — тем, кто в этом действительно нуждается. Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов. Сегодня об этом сказать очень, очень важно", — резюмировал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе – формируем антибаллистическую коалицию, – Зеленский. ВИДЕО