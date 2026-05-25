Украине удалось стабилизировать фронт. Договариваемся с партнерами относительно ПВО и антибаллистики, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей для Украины на сегодняшний день остается укрепление противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, дипломатическая команда активно работает с международными партнерами для поиска необходимых систем.

Зеленский отметил, что уже провел переговоры с лидерами Франции, Норвегии и Финляндии. Он признал, что поиск систем противодействия баллистическим ракетам существенно осложнился из-за глобального дефицита, вызванного войной с Ираном. "Но надо, надо искать варианты", — добавил он.

Президент сообщил, что "удалось стабилизировать фронт". Зеленский отметил стабилизацию фронта благодаря мужеству украинских защитников, применению дронов и дальнобойных технологических решений.

"Все непросто. Мы активно обороняемся, в этом году у нас есть результаты, превосходящие прежние. Особенно приятно, когда это четко подтверждают, в том числе, и нытье так называемых российских "военкоров".

В то же время он констатировал отсутствие длительного прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства "антибаллистики". Сейчас Украина вместе с европейскими партнерами работает над ускорением производства собственных систем противодействия баллистике на континенте.

"Будем и в дальнейшем говорить с Америкой об их возможностях поддержать Украину, нашу защиту жизни здесь и нашу способность затем помогать с защитой жизни другим народам — тем, кто в этом действительно нуждается. Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов. Сегодня об этом сказать очень, очень важно", — резюмировал Зеленский.

Как же это ублюдочное осто*изделия.
25.05.2026 20:36 Ответить
Орбан? ты??
25.05.2026 20:55 Ответить
Взял себе за правило считать все идиотские вопросы риторическими.
25.05.2026 21:29 Ответить
Ти ще забув про закликати партнерів на посилення,
25.05.2026 20:38 Ответить
кацап 4 роки по головах бє а воно тіки домовляється.
25.05.2026 20:39 Ответить
ги, а ти шо? шо весь це час?
25.05.2026 21:03 Ответить
помільшали ботоферми,ти тупе як орєшнік.
25.05.2026 21:08 Ответить
Волынский фронт держится ?
25.05.2026 20:39 Ответить
дешевий актор, ні добу без популізма
25.05.2026 20:40 Ответить
импичмент
25.05.2026 20:40 Ответить
Антибалістика,це що саме?
25.05.2026 20:43 Ответить
Чи розуміє Зеля що не можна весь час відбиватися? Чи розуміє він що найкращий захист це балістика з тоною вибухівки по заводах ВПК? Розуміє. Але навмисно не руйнує ВПК заСрашки бо є ворог України і для відводу очей підпалює дирчиками бочки з нафтою - диму багато, толку мало.
25.05.2026 20:45 Ответить
Якщо не помиляюсь, фронт вдалося стабілізувати ще при Залужному... Це Сирський таке досягнення Зелі викотив вперше за чотири роки?
25.05.2026 20:51 Ответить
При Залужному було звільненя половини з 40% зданих зє територій,як казав сам зє,за що і був знятий.
25.05.2026 20:58 Ответить
Янелох, антибаллистика Украины- это Украинская баллистика по мааацкве.
25.05.2026 20:52 Ответить
Нагадаю, що офіційно озвученою причиною звільнення головкома Залужного був не провал фронту, з необхідністю його стабілізації, а зайва бюрократизація. То, хотілось би запитати: А бюрократію теж вдалося стабілізувати, чи це наступний етап верховного головнокомандування?
25.05.2026 20:57 Ответить
І населеня не поцікавилося "навіщщо стабілізувати при наступі?"
І як, після ознайомленя з ними верховного, плани наступу опиняються в кремліі до початку наступу(як казав зє!)?
25.05.2026 21:05 Ответить
у "зрады" нет пересменок и выходных - все тут!
25.05.2026 20:59 Ответить
25.05.2026 21:00 Ответить
НЕНАВИЖУ
25.05.2026 21:10 Ответить
Чому зє НЕ ХОЧЕ домовитися со своіми друзями щоб вони не мародьорили,а з виборцями про мобілізацію,що є його ПРЯМИМ КОНСТИТУЦІЙНИМ ОБОВ''ЯЗКОМ на посаді "президент"?
25.05.2026 21:10 Ответить
нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам - тим, які цього дійсно потребують. Джерело: https://censor.net/ua/n4005030

ПОТІМ у українського народу інших проблем не буде? чи потім - це коли український народ закінчиться?
25.05.2026 21:13 Ответить
Треба тиснуть, треба шукать.
25.05.2026 21:17 Ответить
Знову заспокоює нарід, що все нормально, чекайте, я все вирішую. Який і де фронт стабілізувався? Передова проходить в самому Києві, ворог знищує культурні пам'ятки, нашу історію, будівлі, людей. А він все обіцяє, що домовиться про ППО.
Так в нас за 7 років мало бути вже декілька систем ППО, але при такому герою має о тільки ''Династію'' і міндичів.
25.05.2026 21:21 Ответить
 
 