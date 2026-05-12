Постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе — формируем антибаллистическую коалицию, — Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с партнерами на уровне советников по вопросам национальной безопасности и о работе по производству противоракетной защиты.

Антибаллистическая коалиция

"Я хочу поблагодарить сегодня наших европейских партнеров: состоялась встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Мы постепенно продвигаем тему производства противоракетной защиты в Европе — мы формируем противоракетную коалицию. Это стоит сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на сегодняшней встрече стран по вопросам противоракетной обороны были представлены 13 стран и офис Генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что это очень важная инициатива.

Позиции Украины на фронте

По словам Зеленского, сейчас украинские позиции на фронте, в наших дальнобойных санкциях и в совместных результатах с партнерами самые высокие за последние годы.

"Надо держать уровень, достигать результатов. И именно это мы и делаем. Каждый вызов, который при этом возникает, все, через что мы проходим, должно завершаться одним – тем, что мы все так или иначе помогаем Украине, укрепляем нашу оборону, делаем более выгодными наши совместные украинские внешнеполитические позиции", – рассказал президент.

Он отметил, что не бывает побед кого-то одного, и не бывает стойкости кого-то отдельно.

"Надо достичь главной цели, и это наша общая цель, которую мы не сдаем. Мы не сдаем нашу землю, наш суверенитет. Я благодарен всем украинцам, всем украинкам, кто вместе на этом пути. Украина должна выстоять в войне, защитить свою независимость, гарантировать безопасность людям. Это обязательно будет. Слава Украине!" — добавил Зеленский.