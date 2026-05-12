Постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе — формируем антибаллистическую коалицию, — Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с партнерами на уровне советников по вопросам национальной безопасности и о работе по производству противоракетной защиты.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Антибаллистическая коалиция

"Я хочу поблагодарить сегодня наших европейских партнеров: состоялась встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Мы постепенно продвигаем тему производства противоракетной защиты в Европе — мы формируем противоракетную коалицию. Это стоит сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на сегодняшней встрече стран по вопросам противоракетной обороны были представлены 13 стран и офис Генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что это очень важная инициатива.

Позиции Украины на фронте

По словам Зеленского, сейчас украинские позиции на фронте, в наших дальнобойных санкциях и в совместных результатах с партнерами самые высокие за последние годы.

"Надо держать уровень, достигать результатов. И именно это мы и делаем. Каждый вызов, который при этом возникает, все, через что мы проходим, должно завершаться одним – тем, что мы все так или иначе помогаем Украине, укрепляем нашу оборону, делаем более выгодными наши совместные украинские внешнеполитические позиции", – рассказал президент.

Он отметил, что не бывает побед кого-то одного, и не бывает стойкости кого-то отдельно.

"Надо достичь главной цели, и это наша общая цель, которую мы не сдаем. Мы не сдаем нашу землю, наш суверенитет. Я благодарен всем украинцам, всем украинкам, кто вместе на этом пути. Украина должна выстоять в войне, защитить свою независимость, гарантировать безопасность людям. Это обязательно будет. Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Антибалістична коаліція 🤣🤣🤣. Цікаво хто ще вірить Зеленському? Люди у вас є довідки від психіатра?
12.05.2026 19:27 Ответить
яку коаліцію? антикабалістичну?
12.05.2026 19:27 Ответить
ЯК ТИ ЗАДРАВ
12.05.2026 19:27 Ответить
Мабуть колишня Царська Екскортниця Мендель таки не збрехала Такєру Карлсону про ЦАРЯ та кокаїн ... він таке меле останнім часом!
12.05.2026 19:43 Ответить
Подіться на коменти в фейсбук,від реальних користовачів.Там багато таких,що вірять.
12.05.2026 19:30 Ответить
В основному жіночки.
12.05.2026 19:31 Ответить
Так.
12.05.2026 19:31 Ответить
А свою балістику просуваєм? - чи засуваєм?
12.05.2026 19:27 Ответить
ЯК ТИ ЗАДРАВ
12.05.2026 19:27 Ответить
Ти **** коли небудь заткнешся , чи чекаєш коли тебе заткнуть .
12.05.2026 19:28 Ответить
І все? Так в нас жє лазерна зброя,яка там антибалістика? Пів,пів лазером і немає тієї балістики.
12.05.2026 19:29 Ответить
хммм.....
ще нещодавно, андрєй поступово присовував.
але ж, у андрєя, щось сталося.
то, хто ж зараз?
литвин?

до речі, а де сожитєль гогілашвілі буданго кофєйний?
12.05.2026 19:31 Ответить
Як потужно. Виробництво антибалістики. Три тисячі крилатих ракет, які можуть нести по тоні заряду зробив у 2025 році. Балістика все ось- Ось влупить по Москві, залишилося тільки створити антибалістику. А куди дівалися ''Вільхи'', які були створені при Порошенко? А де ''Нептуни'', які також створили при Порошенко? А де ''Сапсани''? А де ППО ''Кільчень''? Пройшло сім років, а Зе розповідає казочки, що зроблять. Щоб не почали робити міндічі і штілермани- вийде ''династія'' і ''двушка'' на москву.
12.05.2026 19:33 Ответить
Ну яке воно тупе.Тупого нарка за грати.Що ти тупе обдовбане можеш запронувати Європі?Це прсто писдець.Дебіл-нарк
12.05.2026 19:34 Ответить
Нема майбутнього з цим довпойопом
12.05.2026 19:35 Ответить
антиКАБістіку коли?
чи Київ хвилює тільки те що до нього долітає?
12.05.2026 19:37 Ответить
Балаболістична коаліція?
12.05.2026 19:38 Ответить
Антигравітаційну коаліцію будуть формувати?Такої ще нема.
12.05.2026 19:39 Ответить
Поступово вже пройшло сім років, в на виході нуль!
12.05.2026 19:41 Ответить
Красава...
12.05.2026 19:41 Ответить
Був би кокс, а потужна назва для чергової незламної коаліції завжди знайдеться.
12.05.2026 19:42 Ответить
Антибалістичні експерти:
12.05.2026 19:43 Ответить
В мене одне питання - куди зникло НПО Енергiя?
12.05.2026 19:46 Ответить
Міндіч і зеленський, його угробили під наглядом шмигаля і свириденко, щоб по регламенту КМУ усьо було… А власнику фаєрПойнт ще і 25% дивно виплачує Уряд Свириденко з мінфіном і федоровим, за виріб на стадії НДКР????
12.05.2026 20:04 Ответить
Поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі - формуємо антибалістичну коаліцію, - Зеленський. цей аферист вже стільки коаліцій для України наплоди,що Україні скоро буде хана
12.05.2026 20:17 Ответить
Скільки вже було в ішака цих "калоліцій" годі і пригадати. Але й не дивно: синдром після передозу.
12.05.2026 20:50 Ответить
Оце коксонуте зашкварене може формувати тільки антибальну коаліцію, і то тільки в своїй голові
12.05.2026 21:20 Ответить
Без Зеленського і сонечко б не зійшло.
12.05.2026 22:01 Ответить
А воно не кається....
12.05.2026 23:26 Ответить
 
 