Поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі - формуємо антибалістичну коаліцію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із партнерами на рівні радників з питань національної безпеки та про роботу з виробництва антибалістики.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Антибалістична коаліція

"Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі – ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що у сьогоднішній зустрічі країн щодо антибалістики були представлені 13 країн і офіс Генерального секретаря НАТО. Він наголосив, що це дуже важлива ініціатива.

Позиції України на фронті

За словами Зеленського, зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях та у спільних результатах із партнерами найвищі за роки.

"Треба тримати рівень, досягати результатів. І саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону, робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції", - розповів президент.

Він зауважив, що не буває перемог когось одного, і не буває стійкості когось окремо.

"Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти у війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обовʼязково буде. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Антибалістична коаліція 🤣🤣🤣. Цікаво хто ще вірить Зеленському? Люди у вас є довідки від психіатра?
12.05.2026 19:27
12.05.2026 19:27 Відповісти
яку коаліцію? антикабалістичну?
12.05.2026 19:27 Відповісти
ЯК ТИ ЗАДРАВ
12.05.2026 19:27 Відповісти
Мабуть колишня Царська Екскортниця Мендель таки не збрехала Такєру Карлсону про ЦАРЯ та кокаїн ... він таке меле останнім часом!
12.05.2026 19:43
12.05.2026 19:43 Відповісти
Подіться на коменти в фейсбук,від реальних користовачів.Там багато таких,що вірять.
12.05.2026 19:30
12.05.2026 19:30 Відповісти
А свою балістику просуваєм? - чи засуваєм?
12.05.2026 19:27
12.05.2026 19:27 Відповісти
Ти **** коли небудь заткнешся , чи чекаєш коли тебе заткнуть .
12.05.2026 19:28
12.05.2026 19:28 Відповісти
І все? Так в нас жє лазерна зброя,яка там антибалістика? Пів,пів лазером і немає тієї балістики.
12.05.2026 19:29
хммм.....
ще нещодавно, андрєй поступово присовував.
але ж, у андрєя, щось сталося.
то, хто ж зараз?
литвин?

до речі, а де сожитєль гогілашвілі буданго кофєйний?
12.05.2026 19:31 Відповісти
Як потужно. Виробництво антибалістики. Три тисячі крилатих ракет, які можуть нести по тоні заряду зробив у 2025 році. Балістика все ось- Ось влупить по Москві, залишилося тільки створити антибалістику. А куди дівалися ''Вільхи'', які були створені при Порошенко? А де ''Нептуни'', які також створили при Порошенко? А де ''Сапсани''? А де ППО ''Кільчень''? Пройшло сім років, а Зе розповідає казочки, що зроблять. Щоб не почали робити міндічі і штілермани- вийде ''династія'' і ''двушка'' на москву.
12.05.2026 19:33
12.05.2026 19:33 Відповісти
Ну яке воно тупе.Тупого нарка за грати.Що ти тупе обдовбане можеш запронувати Європі?Це прсто писдець.Дебіл-нарк
12.05.2026 19:34
Нема майбутнього з цим довпойопом
антиКАБістіку коли?
чи Київ хвилює тільки те що до нього долітає?
12.05.2026 19:37 Відповісти
Балаболістична коаліція?
12.05.2026 19:38 Відповісти
Антигравітаційну коаліцію будуть формувати?Такої ще нема.
12.05.2026 19:39
12.05.2026 19:39 Відповісти
Поступово вже пройшло сім років, в на виході нуль!
12.05.2026 19:41
12.05.2026 19:41 Відповісти
Красава...
12.05.2026 19:41 Відповісти
Був би кокс, а потужна назва для чергової незламної коаліції завжди знайдеться.
12.05.2026 19:42
12.05.2026 19:42 Відповісти
Антибалістичні експерти:
12.05.2026 19:43 Відповісти
В мене одне питання - куди зникло НПО Енергiя?
12.05.2026 19:46
12.05.2026 19:46 Відповісти
Міндіч і зеленський, його угробили під наглядом шмигаля і свириденко, щоб по регламенту КМУ усьо було… А власнику фаєрПойнт ще і 25% дивно виплачує Уряд Свириденко з мінфіном і федоровим, за виріб на стадії НДКР????
12.05.2026 20:04
12.05.2026 20:04 Відповісти
Поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі - формуємо антибалістичну коаліцію, - Зеленський. цей аферист вже стільки коаліцій для України наплоди,що Україні скоро буде хана
12.05.2026 20:17
12.05.2026 20:17 Відповісти
Скільки вже було в ішака цих "калоліцій" годі і пригадати. Але й не дивно: синдром після передозу.
12.05.2026 20:50
12.05.2026 20:50 Відповісти
Оце коксонуте зашкварене може формувати тільки антибальну коаліцію, і то тільки в своїй голові
12.05.2026 21:20
12.05.2026 21:20 Відповісти
Без Зеленського і сонечко б не зійшло.
12.05.2026 22:01
12.05.2026 22:01 Відповісти
А воно не кається....

 
 