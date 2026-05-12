Поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі - формуємо антибалістичну коаліцію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із партнерами на рівні радників з питань національної безпеки та про роботу з виробництва антибалістики.

Антибалістична коаліція

"Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі – ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що у сьогоднішній зустрічі країн щодо антибалістики були представлені 13 країн і офіс Генерального секретаря НАТО. Він наголосив, що це дуже важлива ініціатива.

Позиції України на фронті

За словами Зеленського, зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях та у спільних результатах із партнерами найвищі за роки.

"Треба тримати рівень, досягати результатів. І саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону, робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції", - розповів президент.

Він зауважив, що не буває перемог когось одного, і не буває стійкості когось окремо.

"Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти у війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обовʼязково буде. Слава Україні!" - додав Зеленський.