Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням для України на сьогодні залишається посилення протиповітряної оборони.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

ППО

За його словами, дипломатична команда активно працює з міжнародними партнерами для пошуку необхідних систем.

Зеленський зазначив, що вже провів переговори з лідерами Франції, Норвегії та Фінляндії. Він визнав, що пошук систем протидії балістичним ракетам суттєво ускладнився через глобальний дефіцит, спричинений війною з Іраном. "Але треба, треба шукати варіанти", - додав він.

Ситуація на фронті

Президент повідомив, що "вдалося стабілізувати фронт". Зеленський відзначив стабілізацію фронту завдяки мужності українських захисників, застосуванню дронів та далекобійних технологічних рішень.

"Все непросто. Ми обороняємось активно, в цьому році в нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так званих російських "воєнкорів"".

Антибалістика

Водночас він констатував відсутність тривалого прогресу у співпраці з США щодо розширення виробництва "антибалістики". Наразі Україна разом із європейськими партнерами працює над прискоренням виробництва власних систем протидії балістиці на континенті.

"Будемо й надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну, наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам – тим, які цього дійсно потребують. Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне й лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо", - резюмував Зеленський.

