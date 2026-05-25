Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням для України на сьогодні залишається посилення протиповітряної оборони.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
ППО
За його словами, дипломатична команда активно працює з міжнародними партнерами для пошуку необхідних систем.
Зеленський зазначив, що вже провів переговори з лідерами Франції, Норвегії та Фінляндії. Він визнав, що пошук систем протидії балістичним ракетам суттєво ускладнився через глобальний дефіцит, спричинений війною з Іраном. "Але треба, треба шукати варіанти", - додав він.
Ситуація на фронті
Президент повідомив, що "вдалося стабілізувати фронт". Зеленський відзначив стабілізацію фронту завдяки мужності українських захисників, застосуванню дронів та далекобійних технологічних рішень.
"Все непросто. Ми обороняємось активно, в цьому році в нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так званих російських "воєнкорів"".
Антибалістика
Водночас він констатував відсутність тривалого прогресу у співпраці з США щодо розширення виробництва "антибалістики". Наразі Україна разом із європейськими партнерами працює над прискоренням виробництва власних систем протидії балістиці на континенті.
"Будемо й надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну, наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам – тим, які цього дійсно потребують. Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне й лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо", - резюмував Зеленський.
І як, після ознайомленя з ними верховного, плани наступу опиняються в кремліі до початку наступу(як казав зє!)?
ПОТІМ у українського народу інших проблем не буде? чи потім - це коли український народ закінчиться?
Так в нас за 7 років мало бути вже декілька систем ППО, але при такому герою має о тільки ''Династію'' і міндичів.