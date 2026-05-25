Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням для України на сьогодні залишається посилення протиповітряної оборони.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

ППО

За його словами, дипломатична команда активно працює з міжнародними партнерами для пошуку необхідних систем.

Зеленський зазначив, що вже провів переговори з лідерами Франції, Норвегії та Фінляндії. Він визнав, що пошук систем протидії балістичним ракетам суттєво ускладнився через глобальний дефіцит, спричинений війною з Іраном. "Але треба, треба шукати варіанти", - додав він.

Ситуація на фронті

Президент повідомив, що "вдалося стабілізувати фронт". Зеленський відзначив стабілізацію фронту завдяки мужності українських захисників, застосуванню дронів та далекобійних технологічних рішень.

"Все непросто. Ми обороняємось активно, в цьому році в нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так званих російських "воєнкорів"".

Антибалістика

Водночас він констатував відсутність тривалого прогресу у співпраці з США щодо розширення виробництва "антибалістики". Наразі Україна разом із європейськими партнерами працює над прискоренням виробництва власних систем протидії балістиці на континенті.

"Будемо й надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну, наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам – тим, які цього дійсно потребують. Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне й лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо", - резюмував Зеленський.

Топ коментарі
Как же это ублюдочное осто*изделия.
25.05.2026 20:36 Відповісти
импичмент
25.05.2026 20:40 Відповісти
кацап 4 роки по головах бє а воно тіки домовляється.
25.05.2026 20:39 Відповісти
Ти ще забув про закликати партнерів на посилення,
ги, а ти шо? шо весь це час?
Волынский фронт держится ?
дешевий актор, ні добу без популізма
Антибалістика,це що саме?
Чи розуміє Зеля що не можна весь час відбиватися? Чи розуміє він що найкращий захист це балістика з тоною вибухівки по заводах ВПК? Розуміє. Але навмисно не руйнує ВПК заСрашки бо є ворог України і для відводу очей підпалює дирчиками бочки з нафтою - диму багато, толку мало.
Ти багато хочеш від клоуна. Пісюном по роялю балістику не виробляють. Особливо якщо процесом керують кацапсько-ізраїльські аферисти. Воно б і хотіло може напотужнічать, але нема цим.
Якщо не помиляюсь, фронт вдалося стабілізувати ще при Залужному... Це Сирський таке досягнення Зелі викотив вперше за чотири роки?
При Залужному було звільненя половини з 40% зданих зє територій,як казав сам зє,за що і був знятий.
Янелох, антибаллистика Украины- это Украинская баллистика по мааацкве.
Нагадаю, що офіційно озвученою причиною звільнення головкома Залужного був не провал фронту, з необхідністю його стабілізації, а зайва бюрократизація. То, хотілось би запитати: А бюрократію теж вдалося стабілізувати, чи це наступний етап верховного головнокомандування?
І населеня не поцікавилося "навіщщо стабілізувати при наступі?"
І як, після ознайомленя з ними верховного, плани наступу опиняються в кремліі до початку наступу(як казав зє!)?
у "зрады" нет пересменок и выходных - все тут!
НЕНАВИЖУ
Чому зє НЕ ХОЧЕ домовитися со своіми друзями щоб вони не мародьорили,а з виборцями про мобілізацію,що є його ПРЯМИМ КОНСТИТУЦІЙНИМ ОБОВ''ЯЗКОМ на посаді "президент"?
ПОТІМ у українського народу інших проблем не буде? чи потім - це коли український народ закінчиться?

ПОТІМ у українського народу інших проблем не буде? чи потім - це коли український народ закінчиться?
Треба тиснуть, треба шукать.
Знову заспокоює нарід, що все нормально, чекайте, я все вирішую. Який і де фронт стабілізувався? Передова проходить в самому Києві, ворог знищує культурні пам'ятки, нашу історію, будівлі, людей. А він все обіцяє, що домовиться про ППО.
Так в нас за 7 років мало бути вже декілька систем ППО, але при такому герою має о тільки ''Династію'' і міндичів.
Стабілізація фронту - це має бути широкомасштабний контрнаступ зі визволення українських територій, тому це ще поки що не стабілізація!
І як це стратегічно змінить ситуацію? РФ за сприяння Китаю втричі наростила виробництво балістичних ракет, що або хто їм заважає наростити ще більше?
