"Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026  року.

Про це пише Ukraine Context, наближене до ОП, передає Цензор.НЕТ.

Деталі 

"На сьогоднішній зустрічі з депутатами Зеленський повідомив їм, що є великі сподівання на те, що "гаряча фаза" війни закінчиться до листопада цього року.", - йдеться у повідомленні.

За інформацією співрозмовників видання, глава держави наголосив на наявності чіткого розуміння того, як саме Київ планує досягти відповідних домовленостей із російською стороною.

Інших деталей щодо формату можливих перемовин наразі не повідомляється.

Топ коментарі
Воно ж було на Поліссі і зазивало активно готуватись до можливого нападу з Білорусі у листопаді.
Йому хтось не ту бамажку прочитати дав ?
25.05.2026 19:48 Відповісти
Тисячі Фламінго на тиждень, блекаути в Москві, кава в Ялті - на 5-й рік повномасштабного все це відбувається лише в голові Зе.

В реальності: Династія, корупційний Файр-Поїнт, мародери оточення Бубона і тисячі голів, що говорять, виправдовуючи некомпетентних мародерів за гроші.
25.05.2026 19:57 Відповісти
Ну, коли "великі сподівання", тоді супер, потужно. Накінець то Буданов нап'ється кави в Ялті.
Це для цього метрів "трускавецьких акадємієв" найвеличніший збирав?
25.05.2026 19:51 Відповісти
Сподівання наше все - 🤡
25.05.2026 19:48 Відповісти
Есть такое. Мы слышим это "2-3 месяца" с 2022 года. Планы перемоги, справедливого мира, достойного мира, устойчивого мира, просто мира, а теперь и перемирия - наше все. Он просто не обучаемый самовлюбленный дегенерат.
25.05.2026 20:07 Відповісти
Що кому а курям просо: зелені переймаються, що закінчиться війна і треба буде йти на вибори...
25.05.2026 20:19 Відповісти
Такий сценарій...
25.05.2026 19:54 Відповісти
25.05.2026 19:57 Відповісти
Вы слишком много хотите от конферансье. Он просто читает текст, не вдумываясь и не запоминая прочитанное.
25.05.2026 20:08 Відповісти
Стамбул -2 ? Капітуляція і кривава різанина ?
25.05.2026 19:48 Відповісти
ні, кордони 91 року і ти в перших рядах
25.05.2026 20:06 Відповісти
Тільки дурень не зрозумів цю закономірність : віддайте Крим і буде мир, віддайте Донецьк, віддайте Луганськ і буде мир, віддайте Донбасс, віддайте Запоріжжя і буде мир, віддайте Дніпро і буде мир.
Не буде ніякого миру, поки ворог вважає, що може ще чогось чужого урвати під себе.
25.05.2026 20:13 Відповісти
Євангелія від Луки 14
Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього?

Коли ж не може, то, як той ще далеко, шле посольство й просить миру.
Ісус ще 2000 років тому все пояснив
25.05.2026 20:20 Відповісти
У нового очільника ОПи навчився роботи «прогнози», Насравдамусе Ванговичу?
25.05.2026 19:48 Відповісти
Або медіумів наслухався, або звичайнісінький орієнтир - проміжні вибори у США - банально до ригачки...
25.05.2026 20:12 Відповісти
Вот что значит не просто жрать мивину, а запивать ее кофейком
25.05.2026 20:17 Відповісти
ЗА-ПІ-ЗНО!!! Треба значно РА-НІ-ШЕ!!!

Дякую за увагу.
25.05.2026 19:50 Відповісти
У нас для таких рішучих як ти яким мир в сраці горить навіть білборди вішають - із пропозицією долучитись в один відомий підрозділ і наблизити мир.
25.05.2026 20:14 Відповісти
25.05.2026 19:51 Відповісти
Кожен місяць однакові казки-балачки. Всі поки на своїх позиціях і потужнічають кожен на свій лад.
25.05.2026 19:51 Відповісти
25.05.2026 19:51 Відповісти
А на Різдво - будуть шашлики!
25.05.2026 19:51 Відповісти
Шашлики з мирного населення.
25.05.2026 19:55 Відповісти
Щось мілкувато шашлички на Різдво - кабанця зазвичай кроять і запікають...
25.05.2026 20:14 Відповісти
Млть, забув як називається його діагноз...
25.05.2026 19:54 Відповісти
Мюнхаузен
25.05.2026 19:55 Відповісти
Зеленський провів лекцію зі "слугам народу", як правильно заходити "в хату".
Кожен слуга народу отримав брошуру "Життя в тюрмі. Перші кроки."
25.05.2026 19:54 Відповісти
Ох, зараз почнуть штаби розгортатися. Я навіть знаю чиї. У фейсбуківській стрічці лізуть як навіжені.
25.05.2026 19:55 Відповісти
Мабуть, вони разом з Будановом мають біля 50%, реалістично пролізти на другий термін. Нажаль війна нічого не навчила українців.
25.05.2026 20:05 Відповісти
Ти просто балабольством займаєшся, ніхто тобі не вірить
25.05.2026 19:58 Відповісти
До листопада ху"ло здохне?
25.05.2026 19:59 Відповісти
складно звонит! це він вміє добре....
25.05.2026 19:59 Відповісти
🤣🤣🤣
25.05.2026 19:59 Відповісти
Оманський шось знає.
25.05.2026 20:00 Відповісти
Йшов 13-й рік перемоги...
25.05.2026 20:01 Відповісти
25.05.2026 20:01 Відповісти
Може закінчитися а може й ні...
25.05.2026 20:01 Відповісти
Ответ очевиден.Война уже никогда не кончиться дэаже если путин уйдет или его уберут.Возможно лишь некое подобие минска с возобновлением через некоторое время активной фазы войны
25.05.2026 20:18 Відповісти
Не бачу взагалі причини оркам іти на поступки, їх економіка наразі не зазнає значних втрат, ті удари у відповідь то комарині укуси, які ми ж самі покриваємо прокачуючи нафту через Дружбу (якщо хтось не в курсі, то в рік десь 9 млн тон через Україну, це 7 млрд. долларів). Хоча тут тиск так званих західних партнерів і як не крути приходиться це робити інакше блокування допомоги.

У нас шалена корупція яка залишає їм багато шансів з часом всерівно досягти мети, хіба тихо здадуть Донбас до осені всілякими пакостями, тоді орки досягнувши якоїсь мети, можуть зберегти лице.
25.05.2026 20:03 Відповісти
Як раз економіка в них в дупі, ті комарині укуси ломають іх нефтянеку щоб там не казали зрадойоби. В них теж шалена корупція, набагато більші ніж в нас.
25.05.2026 20:05 Відповісти
Що саме зламали більшість того що уражено вже повернулось до роботи, ми ж покриваємо більше чим нанесли збитків прокачуючи нафту.
25.05.2026 20:07 Відповісти
***** не покриваємо. Те що там вже від дружби мізер, що навіть близько не покриває.
25.05.2026 20:10 Відповісти
За 25 рік прокачали 9 млн тон нафти це мізер?? Ми спалили десь резервуарів на 800 млн. долларів не більше і зупинка роботи на тиждень чи два це 2-3 млрд. Як бачимо все покрили прокачкою.
25.05.2026 20:13 Відповісти
Тепер у цифрах у орків військовий бюджет 100 млрд. в рік за 4 роки це 400 млрд.

Нам дали західної допомоги вже на 190 млрд. Половину з того.

Скільки ми виготовили ракет у порівнянні з орками??? хоч 30% є? х... цілих нуль.

А може по аналогах шахедів їх догнали?
25.05.2026 20:17 Відповісти
До листопада може:
- закінчитися золотий запас атамана (с)
- впасти пізанська вежа
- випасти перший сніг
- трамп одружитися з прутіним
- скумбрія по 8-м баксів
- всі прокурори стануть інвалідами
- картель "дінастія" перепише майно на батьків...
25.05.2026 20:04 Відповісти
Головне влучно сцяти в очі лохторату.
25.05.2026 20:04 Відповісти
Галя фэншуй на листопад вказала
25.05.2026 20:06 Відповісти
До листопада Оманський здійснить вояж в загадковий Оман на зустріч зі своїм куратором Патрушевим?
25.05.2026 20:07 Відповісти
Може я завтра найду на дороге миллион баксов а может и не найду...
25.05.2026 20:08 Відповісти
Хотілося би вірити, але поки що не віриться.
25.05.2026 20:08 Відповісти
Його треба показати психіатру. Він небезпечний для країни.
25.05.2026 20:08 Відповісти
Його трамп покусав , чи у них однакова хвороба ?
25.05.2026 20:12 Відповісти
що тільки не ********, аби депутати проголосували за підвищення податків для його племені
25.05.2026 20:14 Відповісти
🤣🤣
25.05.2026 20:18 Відповісти
Викликанні такі "сподівання " тим , що дилера поміняв.
25.05.2026 20:18 Відповісти
Є дуже гарне українське прислів'я
- Не кажи гоп поки не перескочив!
Нічого бігти попереду паровоза,бо ти скільки всього наобіцяв та скільки брав під контроль,а потім "пшик".
25.05.2026 20:20 Відповісти
Ну що воно меле...
25.05.2026 20:23 Відповісти
Де ж ти харчуватися будешь? А, бубочка?
25.05.2026 20:27 Відповісти
За 6 місяців може багато чого зміниться і не на користь зелені.
25.05.2026 20:27 Відповісти
а що кажуть стерненко та пєтров?
25.05.2026 20:28 Відповісти
Валодя знову побідив, в своїй голові
25.05.2026 20:33 Відповісти
 
 