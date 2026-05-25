"Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"
Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
Про це пише Ukraine Context, наближене до ОП, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"На сьогоднішній зустрічі з депутатами Зеленський повідомив їм, що є великі сподівання на те, що "гаряча фаза" війни закінчиться до листопада цього року.", - йдеться у повідомленні.
За інформацією співрозмовників видання, глава держави наголосив на наявності чіткого розуміння того, як саме Київ планує досягти відповідних домовленостей із російською стороною.
Інших деталей щодо формату можливих перемовин наразі не повідомляється.
Що передувало?
- Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2026 19:48 Відповісти Посилання
+9 Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2026 19:57 Відповісти Посилання
+7 Амандрапапупа
показати весь коментар25.05.2026 19:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йому хтось не ту бамажку прочитати дав ?
@saniolli
·
24 трав.
Тисячі Фламінго на тиждень, блекаути в Москві, кава в Ялті - на 5-й рік повномасштабного все це відбувається лише в голові Зе.
В реальності: Династія, корупційний Файр-Поїнт, мародери оточення Бубона і тисячі голів, що говорять, виправдовуючи некомпетентних мародерів за гроші.
Не буде ніякого миру, поки ворог вважає, що може ще чогось чужого урвати під себе.
Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього?
Коли ж не може, то, як той ще далеко, шле посольство й просить миру.
Ісус ще 2000 років тому все пояснив
Дякую за увагу.
Це для цього метрів "трускавецьких акадємієв" найвеличніший збирав?
Кожен слуга народу отримав брошуру "Життя в тюрмі. Перші кроки."
У нас шалена корупція яка залишає їм багато шансів з часом всерівно досягти мети, хіба тихо здадуть Донбас до осені всілякими пакостями, тоді орки досягнувши якоїсь мети, можуть зберегти лице.
Нам дали західної допомоги вже на 190 млрд. Половину з того.
Скільки ми виготовили ракет у порівнянні з орками??? хоч 30% є? х... цілих нуль.
А може по аналогах шахедів їх догнали?
- закінчитися золотий запас атамана (с)
- впасти пізанська вежа
- випасти перший сніг
- трамп одружитися з прутіним
- скумбрія по 8-м баксів
- всі прокурори стануть інвалідами
- картель "дінастія" перепише майно на батьків...
- Не кажи гоп поки не перескочив!
Нічого бігти попереду паровоза,бо ти скільки всього наобіцяв та скільки брав під контроль,а потім "пшик".