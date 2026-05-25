"Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.

Про це пише Ukraine Context, наближене до ОП, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній зустрічі з депутатами Зеленський повідомив їм, що є великі сподівання на те, що "гаряча фаза" війни закінчиться до листопада цього року.", - йдеться у повідомленні.

За інформацією співрозмовників видання, глава держави наголосив на наявності чіткого розуміння того, як саме Київ планує досягти відповідних домовленостей із російською стороною.

Інших деталей щодо формату можливих перемовин наразі не повідомляється.

Що передувало?

Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті.

