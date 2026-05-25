Зеленський сьогодні зустрінеться із фракцією: "слуг" попередили про дрескод, а тих, хто запізниться, не впустять, - Железняк

Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч із фракцією "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"По зустрічі з Президентом та фракцією сьогодні))) Всіх попередили, що треба зайти заздалегідь, а хто зайде після Президента - того не впустять)))

А ще… "враховуючи характер заходу, бажано врахувати необхідність дотримання офіційно-ділового дрес-коду"… тобто в Раду у футболці та кросівках можна приходити, але на зустріч з "Першим" зась", - зазначив парламентар.

