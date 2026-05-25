Зеленский сегодня встретится с фракцией: "слуг" предупредили о дресс-коде, а тех, кто опоздает, не пустят, - Железняк

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"О встрече с Президентом и фракцией сегодня))) Всех предупредили, что нужно зайти заранее, а кто зайдет после Президента - того не впустят)))

А еще… "учитывая характер мероприятия, желательно учесть необходимость соблюдения официально-делового дресс-кода"… то есть в Раду в футболке и кроссовках можно приходить, но на встречу с "Первым" - ни в коем случае", - отметил парламентарий.

