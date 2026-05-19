"Слуга народа" Заремский предлагает изменить правила бронирования: отсрочки - на определенный срок
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский выступает за изменение правил бронирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Заремский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне".
Целью появления такой инициативы называет законодательное урегулирование вопроса обеспечения справедливости механизма бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне для повышения доверия к государству, уменьшения коррупционных рисков и поддержки боеспособности сил обороны Украины.
Нардеп выступает против бессрочного бронирования - все отсрочки должны предоставляться на определенный срок и регулярно пересматриваться на соответствие требованиям. Предлагает введение единого реестра забронированных без раскрытия их персональных данных.
Считает, что забронированные лица должны участвовать в обороне государства одним из следующих способов:
- трудоустройство на объекте критической инфраструктуры;
- служба в резерве;
- осуществление целевых взносов на оборону.
Документ на данный момент направлен в профильный комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и доступен для ознакомления народными депутатами.
Подібні ініціати і є мрія ***** для руйнування тилу в нуль.
Чи як вчитель буде одночасно служити в критичнй інфраструктурі чи платити внески з малої зарплати вчителя? Чи як доглядач інваліда буде сплачувати внески, коли копійки зайвої немає? Хто доглядав за реально хворою людиною, той знає.
Кто повинен працювати в комунальних службах? Ті ,кого забронювали? Але їх забронювали на інших підприємствах, там де вони саме отримали це бронювання. Якщо вони там не будуть працювати, а самість цього виносити мусор, то бронювання злетить. Як одночасно це зробити? Я не зрозумів взагалі механизм, що він предлагає. Або ще інше він пропонує -службу у резерві. Як одночасно можнав бути лікарем, чи вчителем, і служити у резерві?
Друге хто їх підготує нормально при таких ротаціях і результаті становище ще більш ускладниться.
"Цільових внесків" ніяких не потрібно, є встановлений військовий збір.
Очевидно, держава не здатна зупинити хабарництво і махінації в цій сфері. Так чому не легалізувати? Держава отримає додатковий струмочок коштів на закупівлю зброї та зарплати військовим. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій та таксу для бронювання.
Питання "справедливості" тут знаходиться зовсім в іншій площині. Моральній. Це як з проституцією. Суспільство проституцію толерує гарантовано. Проституція нікуди не дівається впродовж сторічч. Але ні, ми не будемо її легалізувати (бо якісь попи і інші дегенерати "мораль" нам ******** свою), зате не будемо по-факту боротися з хабарництвом і масовою експлуатацією сексуальної праці жінок (в основному) з боку криміналітету та правоохоронних органів - ну і що, що там цілі департаменти і клани жирують на шмоньках? Зате все "моральненько" - в нас заборонена проституція і порнографія...