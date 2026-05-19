"Слуга народа" Заремский предлагает изменить правила бронирования: отсрочки - на определенный срок

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский выступает за изменение правил бронирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Заремский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Целью появления такой инициативы называет законодательное урегулирование вопроса обеспечения справедливости механизма бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне для повышения доверия к государству, уменьшения коррупционных рисков и поддержки боеспособности сил обороны Украины.

Нардеп выступает против бессрочного бронирования - все отсрочки должны предоставляться на определенный срок и регулярно пересматриваться на соответствие требованиям. Предлагает введение единого реестра забронированных без раскрытия их персональных данных.

Читайте: В "Дії" изменили правила продления бронирования работников

Считает, что забронированные лица должны участвовать в обороне государства одним из следующих способов:

трудоустройство на объекте критической инфраструктуры;

служба в резерве;

осуществление целевых взносов на оборону.

Документ на данный момент направлен в профильный комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и доступен для ознакомления народными депутатами.

Смотрите также: Минздрав "разбронирует" некоторых медиков по запросу Минобороны, - Ляшко. ВИДЕО