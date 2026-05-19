РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10318 посетителей онлайн
Новости Бронирование работников
8 084 63

"Слуга народа" Заремский предлагает изменить правила бронирования: отсрочки - на определенный срок

В "Слуге народа" предлагают изменить правила бронирования от мобилизации

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский выступает за изменение правил бронирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Заремский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Целью появления такой инициативы называет законодательное урегулирование вопроса обеспечения справедливости механизма бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне для повышения доверия к государству, уменьшения коррупционных рисков и поддержки боеспособности сил обороны Украины.

Нардеп выступает против бессрочного бронирования - все отсрочки должны предоставляться на определенный срок и регулярно пересматриваться на соответствие требованиям. Предлагает введение единого реестра забронированных без раскрытия их персональных данных.

Читайте: В "Дії" изменили правила продления бронирования работников

Считает, что забронированные лица должны участвовать в обороне государства одним из следующих способов:

  • трудоустройство на объекте критической инфраструктуры;
  • служба в резерве;
  • осуществление целевых взносов на оборону.

Документ на данный момент направлен в профильный комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и доступен для ознакомления народными депутатами.

Смотрите также: Минздрав "разбронирует" некоторых медиков по запросу Минобороны, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

бронирование (212) мобилизация (3071) Слуга народа (2672)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
з мусорів знімуть бронь ? ))
показать весь комментарий
19.05.2026 12:50 Ответить
+19
"здійснення цільових внесків на оборону" - це так вони називають хабарі? Чи це війна тільки для бідних? Податок на життя? Бідні повинні платити за захист майна багатих?
показать весь комментарий
19.05.2026 12:57 Ответить
+16
Уйобок. Тобто внески в кішені тцк, мсек, велк, мають бути не одноразові, а постійні, при кожному продовжені бронювання. Ці слуги падаль рідкозаточена на знищення мотивації боротися і без жодної мотивації працювати і залишатися в Україні.
Подібні ініціати і є мрія ***** для руйнування тилу в нуль.
показать весь комментарий
19.05.2026 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з мусорів знімуть бронь ? ))
показать весь комментарий
19.05.2026 12:50 Ответить
І всіх чиновників..
показать весь комментарий
19.05.2026 12:51 Ответить
Цей ган...он вже викинув на гора кілька таких законопроектів, бо тил треба руйнувати не покладаючі зусиль, тим більше, що це оживляє потік корупційного бабла на рабовласницькому ринку.
показать весь комментарий
19.05.2026 12:57 Ответить
Воно пропонує, а людям бігати тижнями, бумажки зностити для уродів!
показать весь комментарий
19.05.2026 13:17 Ответить
Прибуток треба ставити на потік. Давно пора здихатися разових платежів.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:00 Ответить
А що, в росісі є бронь на ваших поліцейських?
показать весь комментарий
19.05.2026 13:49 Ответить
Цьому Максиму Заремському, спочатку самому треба із законодавством ознайомитися України щодо мобілізаційних заходів у державі!! А він просто галіматню несе, не розуміючи речень про неї написаних сторонніми особами з помічників…
показать весь комментарий
19.05.2026 14:00 Ответить
«Robbing Peter to pay Paul» - дослівно: «Ограбувати Пітера (Петра), щоб заплатити Полу (Павлу)»

«Déshabiller Pierre pour habiller Paul» - дослівно: «Роздягнути П'єра, щоб одягнути Поля».

«Das Loch mit dem Tischtuch stopfen» - дослівно: «Затикати дірку скатертиною»

«Desvestir а un santo para vestir а otro» - дослівно: «Роздягнути одного святого, щоб одягнути іншого»

拆东墙补西墙 (Chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng) - дослівно: «Розібрати східну стіну, щоб поладнати західну»

Тримаймося до кінця!
показать весь комментарий
19.05.2026 12:54 Ответить
це нам говорить народним депутат - які провалюють голосування в зРаді антикорупційних законів та дл євроінтеграції ...да і ходять туди через пень колоду.. ******** уєви

5 днів !! травня ці работнічкі попрацювали на пленарних(і то щоб все завалити), істоти уєві

показать весь комментарий
19.05.2026 12:54 Ответить
голосуючи за https://www.chesno.org/politician/157741/ знищення незалежності НАБУ та САП він, мабуть, думав, що це він за антикорупційні закони голосує. ну, не розібрався хлопак.
показать весь комментарий
19.05.2026 15:01 Ответить
Уйобок. Тобто внески в кішені тцк, мсек, велк, мають бути не одноразові, а постійні, при кожному продовжені бронювання. Ці слуги падаль рідкозаточена на знищення мотивації боротися і без жодної мотивації працювати і залишатися в Україні.
Подібні ініціати і є мрія ***** для руйнування тилу в нуль.
показать весь комментарий
19.05.2026 12:54 Ответить
А нащо ви робите внески в кишені якщо у вас легальне бронювання? Продовження бронювання відбуваєтсья взагалі без вашої участі.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:55 Ответить
Ти, звідки? З неба впав?
З лісу втйшов?
показать весь комментарий
19.05.2026 14:01 Ответить
З підприємства оборонного сектору з офіційним бронюванням.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:15 Ответить
Нікому нічого в кишеню не носив жодного разу. Все бронювання відбувається через підприємство. Раніше для тих, у кого дані не були оновлені, - потрібна була особиста явка до ТЦК. Зараз і це вирішується теж підприємством.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:16 Ответить
........а шо тут сказати - банда взяла в заручники країну і знищила її
показать весь комментарий
19.05.2026 12:55 Ответить
"здійснення цільових внесків на оборону" - це так вони називають хабарі? Чи це війна тільки для бідних? Податок на життя? Бідні повинні платити за захист майна багатих?
показать весь комментарий
19.05.2026 12:57 Ответить
🤝
показать весь комментарий
19.05.2026 13:51 Ответить
метою появи такої ініціативи є отримання хабарів за продовження бронювання .
показать весь комментарий
19.05.2026 12:57 Ответить
А як одночасно можно працювати на підприємстві, де тебе забронювали і служити у резерві?
Чи як вчитель буде одночасно служити в критичнй інфраструктурі чи платити внески з малої зарплати вчителя? Чи як доглядач інваліда буде сплачувати внески, коли копійки зайвої немає? Хто доглядав за реально хворою людиною, той знає.
Короче, нічого не зрозуміло.
показать весь комментарий
19.05.2026 12:57 Ответить
Врешті вони дійдуть до підняття податків усім з наймом контрактної армії.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:01 Ответить
Відповідаю на ваше питання.Щоб забеспечувати працю комунальних служб(вивіз сміття),задовольнити громадян у пресної і питної води,газу та необхідних речей,щоб можна приготовити щьось пожерти(страву).Потрібні люди.Бо не всі "втекли"!
показать весь комментарий
19.05.2026 13:08 Ответить
Ви не відповили на моє питаня взагалі.
Кто повинен працювати в комунальних службах? Ті ,кого забронювали? Але їх забронювали на інших підприємствах, там де вони саме отримали це бронювання. Якщо вони там не будуть працювати, а самість цього виносити мусор, то бронювання злетить. Як одночасно це зробити? Я не зрозумів взагалі механизм, що він предлагає. Або ще інше він пропонує -службу у резерві. Як одночасно можнав бути лікарем, чи вчителем, і служити у резерві?
показать весь комментарий
19.05.2026 13:17 Ответить
Скоріше за все тут мають на увазі або місцеві вогневі групи ппо (цивільна особа укладає контракт на 3 роки з громадою але не має бронювання за цей контракт) і вночі збивають шахеди або вдень (в кого який графік роботи) або цивільні формування які розбирають завали/руйнування після прольотів після роботи.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:35 Ответить
Місцеві вогневі то непридатні добровольці, тобто перший пункт про обмежено- або непридатність. Завали розбирати взагалі будь-кого залучати можуть, безоплатно. Це не є роботою як такою
показать весь комментарий
19.05.2026 14:20 Ответить
Чи наприклад багатодітний батько, він повинен у резерві служити чи внески сплачувати? Тоді немає сенсу теж.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:20 Ответить
та зніміть вже ці фейкові бронювання з студентів старших 25и років! це липа! вони на пари не ходять !а тільки платять гроші за фейкову бронь! їх понад 200 тисяч! схаменіться саботажники! ви легалізували ухилянтів!
показать весь комментарий
19.05.2026 12:58 Ответить
Неправда. Вони як раз ходять, це молодь прогулює. І в нас за Конституцією можна вчитися в любому віці. В мене тітка в 45 років пішла вчитися на вищу освіту. А багато хто, ще до війни, в 30 + років проходив навчання на оператора станків з ЧПУ, сантехника, або зварника. Працівників не вистачає.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:04 Ответить
І з викладачів і педагогів, а то студентів і школярів все менше і менше, а педагогів і викладачів все більше і більше
показать весь комментарий
19.05.2026 13:04 Ответить
та перестаньте платити дурним пенсам від них користі для держави нуль ! хай харчуються з смітників ! ти на старості з розуму вижив чи з молодості дурнем був ?
показать весь комментарий
19.05.2026 13:08 Ответить
А ким після завершення війни їх замінити?
показать весь комментарий
19.05.2026 13:10 Ответить
а...хіба є безтрокове бронювання
максімка, учі матчасть
показать весь комментарий
19.05.2026 12:59 Ответить
Мабуть він про відстрочки. Доглядальникам ,вчителям, багатодітним, тощо
показать весь комментарий
19.05.2026 13:05 Ответить
Так от чому стали групи змінювати на більш легшу й писати "стороннього догляду не потребує".
показать весь комментарий
19.05.2026 14:01 Ответить
вони строкові
кожен раз тре йти продляти
він просто робить вид, що при ділі, прокинувся як і всі слуги
показать весь комментарий
19.05.2026 14:02 Ответить
Від початку війни чую ініціативу, що абсолютного бронювання не має бути як такого, але повинні бути чіткі терміни служби, тобто на підприємстві людей ділять на чотири частини і кожна частина служить шість місяців, потім повертається їх замінює інша частина людей. Шість місяців раз в два роки людям прийдеться відслужити усім. А не це рабство де люди в ЗСУ по чотири роки безвилазно і єдина можливість звідти вийте це або мертвим, або СЗЧ.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:01 Ответить
Підготувати 4 військових на багато складніше, ніж одного.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:04 Ответить
Це б діяло, якби люди там не гинули, це не вахтова робота. Пішла чергова зміна, на 70% сточилася - і кому працювати?
показать весь комментарий
19.05.2026 14:22 Ответить
Проблема в тому що потім тільки частина повернеться і в результаті підприємство залишиться без спеціалістів, яких за день не підготуєш. У нас є втрати, причому немалі як там хтось казки розповідає.

Друге хто їх підготує нормально при таких ротаціях і результаті становище ще більш ускладниться.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:35 Ответить
******* відкрила кордон, молодь втекла, а тепер шукають хто воювати буде. Кончені тварі
показать весь комментарий
19.05.2026 13:01 Ответить
Ініціатива правильна, способи не правильні. Всім броненосцями потрібно провоювати на передовій хоча б пів року
показать весь комментарий
19.05.2026 13:01 Ответить
Проблема в тому, що ці пів року зараз безконечні, для одних в окопі для інших в броні...
показать весь комментарий
19.05.2026 13:06 Ответить
І жінкам також тоді. Чи ви такі хоробрі на рахунок інших,бо то вас не торкнеться?
показать весь комментарий
19.05.2026 14:23 Ответить
Мобілізація жінок здійснюється виключно на добровільній основі, крім медиків і фармацевтів
показать весь комментарий
19.05.2026 14:48 Ответить
А піти на передок і показати як потрібно воювати воно не хоче ???
показать весь комментарий
19.05.2026 13:07 Ответить
Говорить о справедливости когда куча прокуроров, судей, депутатов, бизнесменов, мусоров и членов их семей гуляет и смеётся над нищими которых запаковывают оповестители, по крайней мере неуместно..
показать весь комментарий
19.05.2026 13:10 Ответить
Два перших пунки підтримую 💯.
"Цільових внесків" ніяких не потрібно, є встановлений військовий збір.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:11 Ответить
Від Заремського до Зеленського - декілька букв поміняти!
показать весь комментарий
19.05.2026 13:11 Ответить
кого їх? ухилянтів? з такої мобілізації ми просремо Україну!
показать весь комментарий
19.05.2026 13:40 Ответить
Це ж які свол*** . В мене брата забрали і він загинув, я тепер мушу регулярно ходити і підтверджувати той факт що він загинув щоб мати відстрочку а тепер мушу і за це платити? А скільки людей без ніг, інвалідів що в селах живуть і теж мусять регулярно їздити і доводити, що вони від народження мають інвалідність. А тепер щей всі будуть платити за це? Мені вони брата послали на смерть і ще змусять на них працювати чи данину платити? Це вже просто край безумства. Той Максим Заремський робить країну гіршу за московію для проживання, гірше ніж ворог народу.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:43 Ответить
Вівцям трохи послаблюють ошийник, дивляться на реакцію..
показать весь комментарий
19.05.2026 13:47 Ответить
Депутатську "бронь" зняти. Заремського в окоп.
показать весь комментарий
19.05.2026 13:51 Ответить
Якщо брати конкретно цей зеленоплєснявий ексземпляр, вибачте, воно реально тупе. Більше користі буде, якщо йому дати просто лопату в руки, але і тут треба буде контролювати, щоб він потрібною стороною копав.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:23 Ответить
То не тупе, це не його ідеї, то обраний цап-відбувайло, від імені якого промацують настрої, зайде чи не зайде, аби верхи плісняви не світити звідки такі ініціативи ідуть.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:25 Ответить
Повірте, він реально полудорок. Не з розповідей знаю.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:44 Ответить
Це все роблять для того, щоб знову обілетити броньовиків. Стрижуть овець так би мовити. До оборони це немає жодного значення.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:01 Ответить
То домосидів вже як тільки не пробують засвітити, "йди-но працюй, бронь 200%!", а через місяць - хоба - і нема броні, а вже засвітився в тцк, тож повістка прилітає миттю за день до. Ну або на вулиці пакують і бронь вже не бронь.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:28 Ответить
Можна депутатів забронювати на визначений строк?
показать весь комментарий
19.05.2026 14:12 Ответить
Для співробітників "критичних підприємств" відстрочки і зараз "строкові". Хєр зна про що він марить.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:30 Ответить
Причому з кожними новими змінами, ці броні підприємтсва раніше терміну завершення старого бронювання змушені поновлювати.
показать весь комментарий
19.05.2026 14:38 Ответить
Здійснення цільових внесків на оборону ? То легалізація хабара .
показать весь комментарий
19.05.2026 14:32 Ответить
Якщо розглядати явище виключно в контексті "гроші за відстрочку" - то чого це держава ніхєра від цього процесу не отримує? А отримують "на карман" виключно недобросовісні працівники підприємств, ТЦК, МСЄК, міністерств тощо?

Очевидно, держава не здатна зупинити хабарництво і махінації в цій сфері. Так чому не легалізувати? Держава отримає додатковий струмочок коштів на закупівлю зброї та зарплати військовим. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій та таксу для бронювання.

Питання "справедливості" тут знаходиться зовсім в іншій площині. Моральній. Це як з проституцією. Суспільство проституцію толерує гарантовано. Проституція нікуди не дівається впродовж сторічч. Але ні, ми не будемо її легалізувати (бо якісь попи і інші дегенерати "мораль" нам ******** свою), зате не будемо по-факту боротися з хабарництвом і масовою експлуатацією сексуальної праці жінок (в основному) з боку криміналітету та правоохоронних органів - ну і що, що там цілі департаменти і клани жирують на шмоньках? Зате все "моральненько" - в нас заборонена проституція і порнографія...
показать весь комментарий
19.05.2026 14:48 Ответить
 
 