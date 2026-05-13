В "Дії" изменили правила продления бронирования работников

Предприятия критической инфраструктуры получили возможность быстрее продлевать призывные отсрочки сотрудникам после уточнения их военно-учетных данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сервиса "Дія".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о компаниях, имеющих важное значение для обороны и экономики. Если работник уже исправил нарушения в военном учете, работодатель может сразу подать заявление на продление бронирования без отмены предыдущего статуса.

Ранее процедура была сложнее. Работнику предоставляли до 45 дней, чтобы он исправил данные, после чего нужно было повторно оформлять бронирование. Теперь этот этап убрали, что позволяет сэкономить время.

"Раньше работника могли забронировать на 45 дней, чтобы он урегулировал свой статус. Теперь, если данные уже исправлены, предприятие может сразу подать заявление о продлении бронирования — без аннулирования предыдущего статуса"

Читайте также: Выборы в "Дії" в Украине невозможны с конституционной точки зрения, должна быть тайная голосование, — Минцифры

Простой алгоритм для работодателей

Чтобы подать заявку, предприятию нужно зайти на портал "Дія" и проверить данные о юридическом лице. Далее выбрать категорию работников с нарушением воинского учета.

После этого следует указать актуальную категорию бронирования, если их несколько. Затем внести данные работника, проверить информацию и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Если заявку подает уполномоченное лицо, ее дополнительно должен подтвердить руководитель или официальный подписант, указанный в государственном реестре.

Читайте также: "Бронь" для бизнеса хотят пересмотреть: депутаты заговорили о новых правилах мобилизации в Украине

Почему это важно для экономики

Новые правила позволяют бизнесу быстрее сохранять ключевых работников. Это важно для предприятий, которые обеспечивают оборону и стабильную работу экономики.

В то же время мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабной войны. Мужчины призывного возраста могут быть призваны на службу, если они годны по состоянию здоровья. Поэтому механизм бронирования остается критически важным для работы предприятий.

В то же время обсуждается возможность пересмотра правил бронирования из-за нехватки мобилизационного ресурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые контракты, четкие сроки службы и зарплаты до 400 тысяч, - СМИ узнали детали новой армейской реформы. ИНФОГРАФИКА