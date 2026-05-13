У "Дії" змінили правила продовження бронювання працівників

Підприємства критичної інфраструктури отримали можливість швидше продовжувати бронювання працівників після уточнення їхніх військово-облікових даних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні сервісу "Дія".

Йдеться про компанії, які мають важливе значення для оборони та економіки. Якщо працівник уже виправив порушення у військовому обліку, роботодавець може одразу подати заяву на продовження бронювання без скасування попереднього статусу.

Раніше процедура була складнішою. Працівнику надавали до 45 днів, щоб він виправив дані, після чого потрібно було повторно оформлювати бронювання. Тепер цей етап прибрали, що дозволяє зекономити час.

"Раніше працівника могли забронювати на 45 днів, щоб він урегулював свій статус. Тепер, якщо дані вже виправлені, підприємство може одразу подати заяву про продовження бронювання — без анулювання попереднього статусу"

Простий алгоритм для роботодавців

Щоб подати заявку, підприємству потрібно зайти на портал "Дія" та перевірити дані про юридичну особу. Далі обрати категорію працівників із порушенням військового обліку.

Після цього слід вказати актуальну категорію бронювання, якщо їх декілька. Потім внести дані працівника, перевірити інформацію та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Якщо заявку подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник або офіційний підписант, зазначений у державному реєстрі.

Чому це важливо для економіки

Нові правила дозволяють бізнесу швидше зберігати ключових працівників. Це важливо для підприємств, які забезпечують оборону та стабільну роботу економіки.

Водночас мобілізація в Україні триває від початку повномасштабної війни. Чоловіки призовного віку можуть бути призвані на службу, якщо вони придатні за станом здоров’я. Тому механізм бронювання залишається критично важливим для роботи підприємств.

Водночас обговорюється можливість перегляду правил бронювання через нестачу мобілізаційного ресурсу.

