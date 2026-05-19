"Слуга народу" Заремський пропонує змінити правила бронювання: відстрочки - на визначений строк
Народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Заремський виступає за зміну правил бронювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Заремський зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні".
Подробиці
Метою появи такої ініціативи називає законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України.
Нардеп виступає проти безстрокового бронювання - усі відстрочки мають надаватися на визначений строк і регулярно переглядатися на відповідність вимогам. Пропонує запровадження єдиного реєстру заброньованих без розкриття їх персональних даних.
Вважає, що заброньовані особи мають брати участь в обороні держави одним з наступних способів:
- працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури;
- служба в резерві;
- здійснення цільових внесків на оборону.
Документ станом на зараз направлений до профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і доступний для ознайомлення народними депутатами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До 5 тис. заброньованих чиновників працює в адміністрації Луганської області, яка окупована на 99%. Ми не розуміємо, що вони там роблять, - нардеп Горбенко
Це капець, товарищі, 5 тис. заброньованих в адміністрації давно окупованої області! А такі адміністрації Зєля настворював в кожному окупованому селищі.
«Déshabiller Pierre pour habiller Paul» - дослівно: «Роздягнути П'єра, щоб одягнути Поля».
«Das Loch mit dem Tischtuch stopfen» - дослівно: «Затикати дірку скатертиною»
«Desvestir а un santo para vestir а otro» - дослівно: «Роздягнути одного святого, щоб одягнути іншого»
拆东墙补西墙 (Chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng) - дослівно: «Розібрати східну стіну, щоб поладнати західну»
Тримаймося до кінця!
5 днів !! травня ці работнічкі попрацювали на пленарних(і то щоб все завалити), істоти уєві
Подібні ініціати і є мрія ***** для руйнування тилу в нуль.
З лісу втйшов?
Новий підхід до мобілізації: Бронювання пропонують зробити платним або з обов'язковою службою у резерві Джерело: https://censor.net/n4003164
Чи як вчитель буде одночасно служити в критичнй інфраструктурі чи платити внески з малої зарплати вчителя? Чи як доглядач інваліда буде сплачувати внески, коли копійки зайвої немає? Хто доглядав за реально хворою людиною, той знає.
Короче, нічого не зрозуміло.
Кто повинен працювати в комунальних службах? Ті ,кого забронювали? Але їх забронювали на інших підприємствах, там де вони саме отримали це бронювання. Якщо вони там не будуть працювати, а самість цього виносити мусор, то бронювання злетить. Як одночасно це зробити? Я не зрозумів взагалі механизм, що він предлагає. Або ще інше він пропонує -службу у резерві. Як одночасно можнав бути лікарем, чи вчителем, і служити у резерві?
максімка, учі матчасть
кожен раз тре йти продляти
він просто робить вид, що при ділі, прокинувся як і всі слуги
Друге хто їх підготує нормально при таких ротаціях і результаті становище ще більш ускладниться.
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
А ось ці:
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
"Цільових внесків" ніяких не потрібно, є встановлений військовий збір.
Очевидно, держава не здатна зупинити хабарництво і махінації в цій сфері. Так чому не легалізувати? Держава отримає додатковий струмочок коштів на закупівлю зброї та зарплати військовим. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій та таксу для бронювання.
Питання "справедливості" тут знаходиться зовсім в іншій площині. Моральній. Це як з проституцією. Суспільство проституцію толерує гарантовано. Проституція нікуди не дівається впродовж сторічч. Але ні, ми не будемо її легалізувати (бо якісь попи і інші дегенерати "мораль" нам ******** свою), зате не будемо по-факту боротися з хабарництвом і масовою експлуатацією сексуальної праці жінок (в основному) з боку криміналітету та правоохоронних органів - ну і що, що там цілі департаменти і клани жирують на шмоньках? Зате все "моральненько" - в нас заборонена проституція і порнографія...
Це вже рекет-"бізнес", тому самі вони навряд відмовляться від діючої схеми. А мають бути тільки оборонні підприємства та критичні комунальні для забезпечення життєдіяльності (та й те де потрібна сила фізична), в решту можна набрати жінок і невійськовозобов'язаних. А 70-80% ментів і взагалі. силовиків мають бути відправлені на фронт, а не непридатних і обмежено придатних туди пхати.
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
Просто рекет, зробили з людей рабів.
Недивно, коли он що відбувається:
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
https://www.youtube.com/shorts/sZzchKzwlmAІнша людина в Дніпрі в комі лежить.
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
https://www.youtube.com/shorts/HkO8xfvJniI
Отак в нас силовики народ "захищають"..
Скороход каже, 15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
https://www.youtube.com/shorts/NqlCVWUZBcQ
Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
https://www.youtube.com/watch?v=4quYVUsn524
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.
Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k
В ЗСУ потрібно проводити ротацію!
Є хлобці, що боронять Україну з лютого 2022 року!
Натомість, в Україні створився цілий прошарок такиих собі лайдацюг-люмпенів, що вдають на офісних, освітянських, медичних, спортивних, культуриних посадах "надпотужних", надкритично-потрібних фахівців!
Це не припустимо.
А тому, в ЗСУ - ротацію.
Всіх, хто не служив, хто в офісах, освіті, медицині, спорті, науці і т.п. -
обов'язкова БЗВП! І жінкам теж.
Всі хто не воював за Україну, повинні обов'язково примати участь в обороні держави, а ті хто власник зброї - обов'язково в ТРО!