"Слуга народу" Заремський пропонує змінити правила бронювання: відстрочки - на визначений строк

Народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Заремський виступає за зміну правил бронювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Заремський зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Метою появи такої ініціативи називає законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України.

Нардеп виступає проти безстрокового бронювання - усі відстрочки мають надаватися на визначений строк і регулярно переглядатися на відповідність вимогам. Пропонує запровадження єдиного реєстру заброньованих без розкриття їх персональних даних.

Читайте: У "Дії" змінили правила продовження бронювання працівників

Вважає, що заброньовані особи мають брати участь в обороні держави одним з наступних способів:

працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури;

служба в резерві;

здійснення цільових внесків на оборону.

Документ станом на зараз направлений до профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і доступний для ознайомлення народними депутатами.

Також дивіться: МОЗ "розброньовує" деяких медиків на запит Міноборони, - Ляшко. ВIДЕО