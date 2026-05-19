"Слуга народу" Заремський пропонує змінити правила бронювання: відстрочки - на визначений строк

"У Слузі народу пропонують змінити правила бронювання від мобілізації"

Народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Заремський виступає за зміну правил бронювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Заремський зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні".

Подробиці

Метою появи такої ініціативи називає законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України.

Нардеп виступає проти безстрокового бронювання - усі відстрочки мають надаватися на визначений строк і регулярно переглядатися на відповідність вимогам. Пропонує запровадження єдиного реєстру заброньованих без розкриття їх персональних даних.

Вважає, що заброньовані особи мають брати участь в обороні держави одним з наступних способів:

  • працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури;
  • служба в резерві;
  • здійснення цільових внесків на оборону.

Документ станом на зараз направлений до профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і доступний для ознайомлення народними депутатами.

Топ коментарі
з мусорів знімуть бронь ? ))
19.05.2026 12:50 Відповісти
"здійснення цільових внесків на оборону" - це так вони називають хабарі? Чи це війна тільки для бідних? Податок на життя? Бідні повинні платити за захист майна багатих?
19.05.2026 12:57 Відповісти
І всіх чиновників..
19.05.2026 12:51 Відповісти
Та хоча б половини ментів і оцих чиновників
До 5 тис. заброньованих чиновників працює в адміністрації Луганської області, яка окупована на 99%. Ми не розуміємо, що вони там роблять, - нардеп Горбенко
Це капець, товарищі, 5 тис. заброньованих в адміністрації давно окупованої області! А такі адміністрації Зєля настворював в кожному окупованому селищі.
19.05.2026 16:40 Відповісти
Цей ган...он вже викинув на гора кілька таких законопроектів, бо тил треба руйнувати не покладаючі зусиль, тим більше, що це оживляє потік корупційного бабла на рабовласницькому ринку.
19.05.2026 12:57 Відповісти
Воно пропонує, а людям бігати тижнями, бумажки зностити для уродів!
19.05.2026 13:17 Відповісти
Прибуток треба ставити на потік. Давно пора здихатися разових платежів.
19.05.2026 14:00 Відповісти
А що, в росісі є бронь на ваших поліцейських?
19.05.2026 13:49 Відповісти
Там нема такоого поняття, корднони відкриті, а вбивати нас вони самі йдуть за гроші. Добровільно.
19.05.2026 16:42 Відповісти
Цьому Максиму Заремському, спочатку самому треба із законодавством ознайомитися України щодо мобілізаційних заходів у державі!! А він просто галіматню несе, не розуміючи речень про неї написаних сторонніми особами з помічників…
19.05.2026 14:00 Відповісти
Это другое
19.05.2026 15:43 Відповісти
«Robbing Peter to pay Paul» - дослівно: «Ограбувати Пітера (Петра), щоб заплатити Полу (Павлу)»

«Déshabiller Pierre pour habiller Paul» - дослівно: «Роздягнути П'єра, щоб одягнути Поля».

«Das Loch mit dem Tischtuch stopfen» - дослівно: «Затикати дірку скатертиною»

«Desvestir а un santo para vestir а otro» - дослівно: «Роздягнути одного святого, щоб одягнути іншого»

拆东墙补西墙 (Chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng) - дослівно: «Розібрати східну стіну, щоб поладнати західну»

Тримаймося до кінця!
19.05.2026 12:54 Відповісти
це нам говорить народним депутат - які провалюють голосування в зРаді антикорупційних законів та дл євроінтеграції ...да і ходять туди через пень колоду.. ******** уєви

5 днів !! травня ці работнічкі попрацювали на пленарних(і то щоб все завалити), істоти уєві

19.05.2026 12:54 Відповісти
голосуючи за https://www.chesno.org/politician/157741/ знищення незалежності НАБУ та САП він, мабуть, думав, що це він за антикорупційні закони голосує. ну, не розібрався хлопак.
19.05.2026 15:01 Відповісти
Уйобок. Тобто внески в кішені тцк, мсек, велк, мають бути не одноразові, а постійні, при кожному продовжені бронювання. Ці слуги падаль рідкозаточена на знищення мотивації боротися і без жодної мотивації працювати і залишатися в Україні.
Подібні ініціати і є мрія ***** для руйнування тилу в нуль.
19.05.2026 12:54 Відповісти
А нащо ви робите внески в кишені якщо у вас легальне бронювання? Продовження бронювання відбуваєтсья взагалі без вашої участі.
19.05.2026 13:55 Відповісти
Ти, звідки? З неба впав?
З лісу втйшов?
19.05.2026 14:01 Відповісти
З підприємства оборонного сектору з офіційним бронюванням.
19.05.2026 14:15 Відповісти
Нікому нічого в кишеню не носив жодного разу. Все бронювання відбувається через підприємство. Раніше для тих, у кого дані не були оновлені, - потрібна була особиста явка до ТЦК. Зараз і це вирішується теж підприємством.
19.05.2026 14:16 Відповісти
Ну вот предприятия и заносят.
Новий підхід до мобілізації: Бронювання пропонують зробити платним або з обов'язковою службою у резерві Джерело: https://censor.net/n4003164
19.05.2026 16:26 Відповісти
........а шо тут сказати - банда взяла в заручники країну і знищила її
19.05.2026 12:55 Відповісти
"здійснення цільових внесків на оборону" - це так вони називають хабарі? Чи це війна тільки для бідних? Податок на життя? Бідні повинні платити за захист майна багатих?
19.05.2026 12:57 Відповісти
🤝
19.05.2026 13:51 Відповісти
Є ще цікава піраміда, внизу народ, який падає, далі менти, вони в вас стріляють, духовенство, вони вас дурять, і т.д., не можу знайти картинку.
19.05.2026 16:44 Відповісти
метою появи такої ініціативи є отримання хабарів за продовження бронювання .
19.05.2026 12:57 Відповісти
А як одночасно можно працювати на підприємстві, де тебе забронювали і служити у резерві?
Чи як вчитель буде одночасно служити в критичнй інфраструктурі чи платити внески з малої зарплати вчителя? Чи як доглядач інваліда буде сплачувати внески, коли копійки зайвої немає? Хто доглядав за реально хворою людиною, той знає.
Короче, нічого не зрозуміло.
19.05.2026 12:57 Відповісти
Врешті вони дійдуть до підняття податків усім з наймом контрактної армії.
19.05.2026 13:01 Відповісти
Відповідаю на ваше питання.Щоб забеспечувати працю комунальних служб(вивіз сміття),задовольнити громадян у пресної і питної води,газу та необхідних речей,щоб можна приготовити щьось пожерти(страву).Потрібні люди.Бо не всі "втекли"!
19.05.2026 13:08 Відповісти
Ви не відповили на моє питаня взагалі.
Кто повинен працювати в комунальних службах? Ті ,кого забронювали? Але їх забронювали на інших підприємствах, там де вони саме отримали це бронювання. Якщо вони там не будуть працювати, а самість цього виносити мусор, то бронювання злетить. Як одночасно це зробити? Я не зрозумів взагалі механизм, що він предлагає. Або ще інше він пропонує -службу у резерві. Як одночасно можнав бути лікарем, чи вчителем, і служити у резерві?
19.05.2026 13:17 Відповісти
Скоріше за все тут мають на увазі або місцеві вогневі групи ппо (цивільна особа укладає контракт на 3 роки з громадою але не має бронювання за цей контракт) і вночі збивають шахеди або вдень (в кого який графік роботи) або цивільні формування які розбирають завали/руйнування після прольотів після роботи.
19.05.2026 13:35 Відповісти
Місцеві вогневі то непридатні добровольці, тобто перший пункт про обмежено- або непридатність. Завали розбирати взагалі будь-кого залучати можуть, безоплатно. Це не є роботою як такою
19.05.2026 14:20 Відповісти
Чи наприклад багатодітний батько, він повинен у резерві служити чи внески сплачувати? Тоді немає сенсу теж.
19.05.2026 13:20 Відповісти
та зніміть вже ці фейкові бронювання з студентів старших 25и років! це липа! вони на пари не ходять !а тільки платять гроші за фейкову бронь! їх понад 200 тисяч! схаменіться саботажники! ви легалізували ухилянтів!
19.05.2026 12:58 Відповісти
Неправда. Вони як раз ходять, це молодь прогулює. І в нас за Конституцією можна вчитися в любому віці. В мене тітка в 45 років пішла вчитися на вищу освіту. А багато хто, ще до війни, в 30 + років проходив навчання на оператора станків з ЧПУ, сантехника, або зварника. Працівників не вистачає.
19.05.2026 13:04 Відповісти
І з викладачів і педагогів, а то студентів і школярів все менше і менше, а педагогів і викладачів все більше і більше
19.05.2026 13:04 Відповісти
та перестаньте платити дурним пенсам від них користі для держави нуль ! хай харчуються з смітників ! ти на старості з розуму вижив чи з молодості дурнем був ?
19.05.2026 13:08 Відповісти
А ким після завершення війни їх замінити?
19.05.2026 13:10 Відповісти
Все стікається нагору.
19.05.2026 16:45 Відповісти
а...хіба є безтрокове бронювання
максімка, учі матчасть
19.05.2026 12:59 Відповісти
Мабуть він про відстрочки. Доглядальникам ,вчителям, багатодітним, тощо
19.05.2026 13:05 Відповісти
Так от чому стали групи змінювати на більш легшу й писати "стороннього догляду не потребує".
19.05.2026 14:01 Відповісти
вони строкові
кожен раз тре йти продляти
він просто робить вид, що при ділі, прокинувся як і всі слуги
19.05.2026 14:02 Відповісти
Є відстрочки до закінчення дії військового стану
19.05.2026 16:50 Відповісти
Від початку війни чую ініціативу, що абсолютного бронювання не має бути як такого, але повинні бути чіткі терміни служби, тобто на підприємстві людей ділять на чотири частини і кожна частина служить шість місяців, потім повертається їх замінює інша частина людей. Шість місяців раз в два роки людям прийдеться відслужити усім. А не це рабство де люди в ЗСУ по чотири роки безвилазно і єдина можливість звідти вийте це або мертвим, або СЗЧ.
19.05.2026 13:01 Відповісти
Підготувати 4 військових на багато складніше, ніж одного.
19.05.2026 13:04 Відповісти
Це б діяло, якби люди там не гинули, це не вахтова робота. Пішла чергова зміна, на 70% сточилася - і кому працювати?
19.05.2026 14:22 Відповісти
Проблема в тому що потім тільки частина повернеться і в результаті підприємство залишиться без спеціалістів, яких за день не підготуєш. У нас є втрати, причому немалі як там хтось казки розповідає.

Друге хто їх підготує нормально при таких ротаціях і результаті становище ще більш ускладниться.
19.05.2026 14:35 Відповісти
Для цього має воювати не доходяги, яких гребуть і катують і вбивають:
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
А ось ці:
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
19.05.2026 16:47 Відповісти
******* відкрила кордон, молодь втекла, а тепер шукають хто воювати буде. Кончені тварі
19.05.2026 13:01 Відповісти
Ініціатива правильна, способи не правильні. Всім броненосцями потрібно провоювати на передовій хоча б пів року
19.05.2026 13:01 Відповісти
Проблема в тому, що ці пів року зараз безконечні, для одних в окопі для інших в броні...
19.05.2026 13:06 Відповісти
І жінкам також тоді. Чи ви такі хоробрі на рахунок інших,бо то вас не торкнеться?
19.05.2026 14:23 Відповісти
Мобілізація жінок здійснюється виключно на добровільній основі, крім медиків і фармацевтів
19.05.2026 14:48 Відповісти
Це можна поправити, хіба ні? Рівні права то і рівні обов'язки.
19.05.2026 15:23 Відповісти
Чинне законодавство України не передбачає механізму мобілізації жінок. Але ти не переймайся, якщо ти дєвочка, то тебе не мобілізують, а якщо ні, то прийдеться провести обрізання, будеш дівчинкою і тебе не торкнеться мобілізація. А потім знайдеш того хто схоче з тобою створити сім'ю і ще зможеш народити 3 дітей і твій чоловік буде заброньований. От тоді будуть рівні права і обов'язки, хіба ні ?
19.05.2026 15:52 Відповісти
А піти на передок і показати як потрібно воювати воно не хоче ???
19.05.2026 13:07 Відповісти
Говорить о справедливости когда куча прокуроров, судей, депутатов, бизнесменов, мусоров и членов их семей гуляет и смеётся над нищими которых запаковывают оповестители, по крайней мере неуместно..
19.05.2026 13:10 Відповісти
Два перших пунки підтримую 💯.
"Цільових внесків" ніяких не потрібно, є встановлений військовий збір.
19.05.2026 13:11 Відповісти
Від Заремського до Зеленського - декілька букв поміняти!
19.05.2026 13:11 Відповісти
кого їх? ухилянтів? з такої мобілізації ми просремо Україну!
19.05.2026 13:40 Відповісти
Це ж які свол*** . В мене брата забрали і він загинув, я тепер мушу регулярно ходити і підтверджувати той факт що він загинув щоб мати відстрочку а тепер мушу і за це платити? А скільки людей без ніг, інвалідів що в селах живуть і теж мусять регулярно їздити і доводити, що вони від народження мають інвалідність. А тепер щей всі будуть платити за це? Мені вони брата послали на смерть і ще змусять на них працювати чи данину платити? Це вже просто край безумства. Той Максим Заремський робить країну гіршу за московію для проживання, гірше ніж ворог народу.
19.05.2026 13:43 Відповісти
Вівцям трохи послаблюють ошийник, дивляться на реакцію..
19.05.2026 13:47 Відповісти
Депутатську "бронь" зняти. Заремського в окоп.
19.05.2026 13:51 Відповісти
Якщо брати конкретно цей зеленоплєснявий ексземпляр, вибачте, воно реально тупе. Більше користі буде, якщо йому дати просто лопату в руки, але і тут треба буде контролювати, щоб він потрібною стороною копав.
19.05.2026 14:23 Відповісти
То не тупе, це не його ідеї, то обраний цап-відбувайло, від імені якого промацують настрої, зайде чи не зайде, аби верхи плісняви не світити звідки такі ініціативи ідуть.
19.05.2026 14:25 Відповісти
Повірте, він реально полудорок. Не з розповідей знаю.
19.05.2026 14:44 Відповісти
Це все роблять для того, щоб знову обілетити броньовиків. Стрижуть овець так би мовити. До оборони це немає жодного значення.
19.05.2026 14:01 Відповісти
То домосидів вже як тільки не пробують засвітити, "йди-но працюй, бронь 200%!", а через місяць - хоба - і нема броні, а вже засвітився в тцк, тож повістка прилітає миттю за день до. Ну або на вулиці пакують і бронь вже не бронь.
19.05.2026 14:28 Відповісти
Можна депутатів забронювати на визначений строк?
19.05.2026 14:12 Відповісти
Для співробітників "критичних підприємств" відстрочки і зараз "строкові". Хєр зна про що він марить.
19.05.2026 14:30 Відповісти
Причому з кожними новими змінами, ці броні підприємтсва раніше терміну завершення старого бронювання змушені поновлювати.
19.05.2026 14:38 Відповісти
Здійснення цільових внесків на оборону ? То легалізація хабара .
19.05.2026 14:32 Відповісти
Якщо розглядати явище виключно в контексті "гроші за відстрочку" - то чого це держава ніхєра від цього процесу не отримує? А отримують "на карман" виключно недобросовісні працівники підприємств, ТЦК, МСЄК, міністерств тощо?

Очевидно, держава не здатна зупинити хабарництво і махінації в цій сфері. Так чому не легалізувати? Держава отримає додатковий струмочок коштів на закупівлю зброї та зарплати військовим. Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій та таксу для бронювання.

Питання "справедливості" тут знаходиться зовсім в іншій площині. Моральній. Це як з проституцією. Суспільство проституцію толерує гарантовано. Проституція нікуди не дівається впродовж сторічч. Але ні, ми не будемо її легалізувати (бо якісь попи і інші дегенерати "мораль" нам ******** свою), зате не будемо по-факту боротися з хабарництвом і масовою експлуатацією сексуальної праці жінок (в основному) з боку криміналітету та правоохоронних органів - ну і що, що там цілі департаменти і клани жирують на шмоньках? Зате все "моральненько" - в нас заборонена проституція і порнографія...
19.05.2026 14:48 Відповісти
Та яка справедливість і мораль?! Схема перестала працювати, бо народ в основному бідний пішов. Бомжі якісь, які не можуть за раз викласти 10-15К долярів. Тож пропонується змінити підхід, зробивши його, так би мовити, більш доступним для широкого загалу - бронювання в розсрочку - кожного року по 2,5К. Таким чином за 4 роки схема приносить такий самий дохід як і попередній варіант з одноразовим внеском 10К, але кількість учасників значно зростає, що приносить більший дохід у порівнянні з попереднєю схемою.
19.05.2026 15:57 Відповісти
А в Верховній Раді не дурні сидять
19.05.2026 15:59 Відповісти
Всіх на касу поставлять, хто не платить -ухилянт.А цих шо завезуть теж стригти будуть чи ?
19.05.2026 16:28 Відповісти
Та вже. По 20-30 тис. такса в Києві кожен місяць робітники платять за життя.
19.05.2026 16:39 Відповісти
Чергова годівниця - робиш внески (а краще до кишені, 10% на оборону, 90 до кишені, як зараз по 20-30 тис. на місяць масово мафіозям платять) і заброньований. Вже майже 2 млн. заброньованих, буде 5.
Це вже рекет-"бізнес", тому самі вони навряд відмовляться від діючої схеми. А мають бути тільки оборонні підприємства та критичні комунальні для забезпечення життєдіяльності (та й те де потрібна сила фізична), в решту можна набрати жінок і невійськовозобов'язаних. А 70-80% ментів і взагалі. силовиків мають бути відправлені на фронт, а не непридатних і обмежено придатних туди пхати.
19.05.2026 16:36 Відповісти
Максим Валентинович молодой мужчина, 34 года, спорт любит, судя по всему, поддерживает инициативы от велопробегов до армрестлинга и жима штанги. Молодой, спортивный. Что делает он в Верховной Раде, непонятно. Ну, просто тяга к служению Отечеству, потому что Максим Валентинович, закончив вуз, сразу пошел в чиновники, а не работать по специальности. А из чиновников плавно в депутаты. Родина требует. Человек на алтарь служения стране столько положил. Наверное, и хочет послужить родине и в армии, но держат его здесь депутатские дела. Плюс можно сказать, что он присутствует постоянно в Раде, не гуляет где-то, как многие, по Мальдивам. Хотя кто-то мог бы сказать, что активный дурак - это еще хуже. Но я этого не говорил.
19.05.2026 16:47 Відповісти
А ще навіщо нам 450 депутатів, як в кацапії, а населення вже в 5-6 разів менше
19.05.2026 16:49 Відповісти
Знайомий розповідав, за бронювання в Києві масово платять у нього на підприємстві потрібні робітники по 20 тис., а так і по 30 на місяць, щоб не потрапити от сюди, обов'язково подивіться:
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!

Просто рекет, зробили з людей рабів.

Недивно, коли он що відбувається:
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
https://www.youtube.com/shorts/sZzchKzwlmAІнша людина в Дніпрі в комі лежить.

ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
https://www.youtube.com/shorts/HkO8xfvJniI
Отак в нас силовики народ "захищають"..

Скороход каже, 15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
https://www.youtube.com/shorts/NqlCVWUZBcQ

Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
https://www.youtube.com/watch?v=4quYVUsn524
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.

Масово гребуть непридатних:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzorHf5Gu7k
19.05.2026 17:01 Відповісти
Абсолютно вірно!
В ЗСУ потрібно проводити ротацію!
Є хлобці, що боронять Україну з лютого 2022 року!
Натомість, в Україні створився цілий прошарок такиих собі лайдацюг-люмпенів, що вдають на офісних, освітянських, медичних, спортивних, культуриних посадах "надпотужних", надкритично-потрібних фахівців!
Це не припустимо.
А тому, в ЗСУ - ротацію.
Всіх, хто не служив, хто в офісах, освіті, медицині, спорті, науці і т.п. -
обов'язкова БЗВП! І жінкам теж.
Всі хто не воював за Україну, повинні обов'язково примати участь в обороні держави, а ті хто власник зброї - обов'язково в ТРО!
показати весь коментар
19.05.2026 17:03 Відповісти
 
 