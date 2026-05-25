"Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.

Об этом пишет Ukraine Context, близкий к ОП, передает Цензор.НЕТ.

Детали 

По информации собеседников издания, глава государства подчеркнул наличие четкого понимания того, как именно Киев планирует достичь соответствующих договоренностей с российской стороной.

Других подробностей относительно формата возможных переговоров пока не сообщается.

Заявление Зеленского на встрече со слугами народа

Что предшествовало?

Топ комментарии
Воно ж було на Поліссі і зазивало активно готуватись до можливого нападу з Білорусі у листопаді.
Йому хтось не ту бамажку прочитати дав ?
Тисячі Фламінго на тиждень, блекаути в Москві, кава в Ялті - на 5-й рік повномасштабного все це відбувається лише в голові Зе.

В реальності: Династія, корупційний Файр-Поїнт, мародери оточення Бубона і тисячі голів, що говорять, виправдовуючи некомпетентних мародерів за гроші.
Есть такое. Мы слышим это "2-3 месяца" с 2022 года. Планы перемоги, справедливого мира, достойного мира, устойчивого мира, просто мира, а теперь и перемирия - наше все. Он просто не обучаемый самовлюбленный дегенерат.
Сподівання наше все - 🤡
Обіцянка - цяцянка, а дурневі - радість.
Що кому а курям просо: зелені переймаються, що закінчиться війна і треба буде йти на вибори...
Такий сценарій...
Вы слишком много хотите от конферансье. Он просто читает текст, не вдумываясь и не запоминая прочитанное.
Стамбул -2 ? Капітуляція і кривава різанина ?
25.05.2026 19:48 Ответить
ні, кордони 91 року і ти в перших рядах
Тільки дурень не зрозумів цю закономірність : віддайте Крим і буде мир, віддайте Донецьк, віддайте Луганськ і буде мир, віддайте Донбасс, віддайте Запоріжжя і буде мир, віддайте Дніпро і буде мир.
Не буде ніякого миру, поки ворог вважає, що може ще чогось чужого урвати під себе.
Євангелія від Луки 14
Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього?

Коли ж не може, то, як той ще далеко, шле посольство й просить миру.
Ісус ще 2000 років тому все пояснив
хєрню читаєш, почитай старий завіт
У нового очільника ОПи навчився роботи «прогнози», Насравдамусе Ванговичу?
Або медіумів наслухався, або звичайнісінький орієнтир - проміжні вибори у США - банально до ригачки...
Вот что значит не просто жрать мивину, а запивать ее кофейком
ЗА-ПІ-ЗНО!!! Треба значно РА-НІ-ШЕ!!!

Дякую за увагу.
У нас для таких рішучих як ти яким мир в сраці горить навіть білборди вішають - із пропозицією долучитись в один відомий підрозділ і наблизити мир.
Ну, коли "великі сподівання", тоді супер, потужно. Накінець то Буданов нап'ється кави в Ялті.
Це для цього метрів "трускавецьких акадємієв" найвеличніший збирав?
Кожен місяць однакові казки-балачки. Всі поки на своїх позиціях і потужнічають кожен на свій лад.
А на Різдво - будуть шашлики!
Шашлики з мирного населення.
Щось мілкувато шашлички на Різдво - кабанця зазвичай кроять і запікають...
Млть, забув як називається його діагноз...
Мюнхаузен
Зеленський провів лекцію зі "слугам народу", як правильно заходити "в хату".
Кожен слуга народу отримав брошуру "Життя в тюрмі. Перші кроки."
Ох, зараз почнуть штаби розгортатися. Я навіть знаю чиї. У фейсбуківській стрічці лізуть як навіжені.
Мабуть, вони разом з Будановом мають біля 50%, реалістично пролізти на другий термін. Нажаль війна нічого не навчила українців.
Більше. І навіть без Буданова.
Ти просто балабольством займаєшся, ніхто тобі не вірить
До листопада ху"ло здохне?
складно звонит! це він вміє добре....
🤣🤣🤣
Оманський шось знає.
Йшов 13-й рік перемоги...
Може закінчитися а може й ні...
Ответ очевиден.Война уже никогда не кончиться дэаже если путин уйдет или его уберут.Возможно лишь некое подобие минска с возобновлением через некоторое время активной фазы войны
Не бачу взагалі причини оркам іти на поступки, їх економіка наразі не зазнає значних втрат, ті удари у відповідь то комарині укуси, які ми ж самі покриваємо прокачуючи нафту через Дружбу (якщо хтось не в курсі, то в рік десь 9 млн тон через Україну, це 7 млрд. долларів). Хоча тут тиск так званих західних партнерів і як не крути приходиться це робити інакше блокування допомоги.

У нас шалена корупція яка залишає їм багато шансів з часом всерівно досягти мети, хіба тихо здадуть Донбас до осені всілякими пакостями, тоді орки досягнувши якоїсь мети, можуть зберегти лице.
Як раз економіка в них в дупі, ті комарині укуси ломають іх нефтянеку щоб там не казали зрадойоби. В них теж шалена корупція, набагато більші ніж в нас.
Що саме зламали більшість того що уражено вже повернулось до роботи, ми ж покриваємо більше чим нанесли збитків прокачуючи нафту.
***** не покриваємо. Те що там вже від дружби мізер, що навіть близько не покриває.
За 25 рік прокачали 9 млн тон нафти це мізер?? Ми спалили десь резервуарів на 800 млн. долларів не більше і зупинка роботи на тиждень чи два це 2-3 млрд. Як бачимо все покрили прокачкою.
Тепер у цифрах у орків військовий бюджет 100 млрд. в рік за 4 роки це 400 млрд.

Нам дали західної допомоги вже на 190 млрд. Половину з того.

Скільки ми виготовили ракет у порівнянні з орками??? хоч 30% є? х... цілих нуль.

А може по аналогах шахедів їх догнали?
До листопада може:
- закінчитися золотий запас атамана (с)
- впасти пізанська вежа
- випасти перший сніг
- трамп одружитися з прутіним
- скумбрія по 8-м баксів
- всі прокурори стануть інвалідами
- картель "дінастія" перепише майно на батьків...
Головне влучно сцяти в очі лохторату.
Галя фэншуй на листопад вказала
До листопада Оманський здійснить вояж в загадковий Оман на зустріч зі своїм куратором Патрушевим?
Може я завтра найду на дороге миллион баксов а может и не найду...
Хотілося би вірити, але поки що не віриться.
Його треба показати психіатру. Він небезпечний для країни.
Його трамп покусав , чи у них однакова хвороба ?
що тільки не ********, аби депутати проголосували за підвищення податків для його племені
🤣🤣
Викликанні такі "сподівання " тим , що дилера поміняв.
Є дуже гарне українське прислів'я
- Не кажи гоп поки не перескочив!
Нічого бігти попереду паровоза,бо ти скільки всього наобіцяв та скільки брав під контроль,а потім "пшик".
Ну що воно меле...
Де ж ти харчуватися будешь? А, бубочка?
За 6 місяців може багато чого зміниться і не на користь зелені.
а що кажуть стерненко та пєтров?
Валодя знову побідив, в своїй голові
до осени еще дожить надо. И не довести до гражданского противостояния. У кремлевских упырей есть уверенность в том, откуда-то.
А чего не в августе или декабре? Или посмотрели сколько надерибанили, сами прихуели и поняли что зиму некоторые города просто не переживут с такими обстрелами? Зелупа надеется что зимой стрелять не будут?
Звідки він це взяв?Видає бажане за дійсне.Кацапи кажуть-віддайте Донбас,і тоді,можливо,почнуться переговори.А ще приспічить Херсон і Запоріжжя.
Гундосне за шашлики і своїх міндічів дерьмаків інвалідів мусорів в листопаді буде відповідати
