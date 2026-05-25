"Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"
Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.
Об этом пишет Ukraine Context, близкий к ОП, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"На сегодняшней встрече с депутатами Зеленский сообщил им, что есть большие надежды на то, что "горячая фаза" войны закончится до ноября этого года", — говорится в сообщении.
По информации собеседников издания, глава государства подчеркнул наличие четкого понимания того, как именно Киев планирует достичь соответствующих договоренностей с российской стороной.
Других подробностей относительно формата возможных переговоров пока не сообщается.
Что предшествовало?
- На прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте.
Топ комментарии
Йому хтось не ту бамажку прочитати дав ?
@saniolli
·
24 трав.
Тисячі Фламінго на тиждень, блекаути в Москві, кава в Ялті - на 5-й рік повномасштабного все це відбувається лише в голові Зе.
В реальності: Династія, корупційний Файр-Поїнт, мародери оточення Бубона і тисячі голів, що говорять, виправдовуючи некомпетентних мародерів за гроші.
Не буде ніякого миру, поки ворог вважає, що може ще чогось чужого урвати під себе.
Або який цар, ідучи війною проти іншого (царя), не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього?
Коли ж не може, то, як той ще далеко, шле посольство й просить миру.
Ісус ще 2000 років тому все пояснив
Дякую за увагу.
Це для цього метрів "трускавецьких акадємієв" найвеличніший збирав?
Кожен слуга народу отримав брошуру "Життя в тюрмі. Перші кроки."
У нас шалена корупція яка залишає їм багато шансів з часом всерівно досягти мети, хіба тихо здадуть Донбас до осені всілякими пакостями, тоді орки досягнувши якоїсь мети, можуть зберегти лице.
Нам дали західної допомоги вже на 190 млрд. Половину з того.
Скільки ми виготовили ракет у порівнянні з орками??? хоч 30% є? х... цілих нуль.
А може по аналогах шахедів їх догнали?
- закінчитися золотий запас атамана (с)
- впасти пізанська вежа
- випасти перший сніг
- трамп одружитися з прутіним
- скумбрія по 8-м баксів
- всі прокурори стануть інвалідами
- картель "дінастія" перепише майно на батьків...
- Не кажи гоп поки не перескочив!
Нічого бігти попереду паровоза,бо ти скільки всього наобіцяв та скільки брав під контроль,а потім "пшик".