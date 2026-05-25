"Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа" выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.

Об этом пишет Ukraine Context, близкий к ОП, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"На сегодняшней встрече с депутатами Зеленский сообщил им, что есть большие надежды на то, что "горячая фаза" войны закончится до ноября этого года", — говорится в сообщении.

По информации собеседников издания, глава государства подчеркнул наличие четкого понимания того, как именно Киев планирует достичь соответствующих договоренностей с российской стороной.

Других подробностей относительно формата возможных переговоров пока не сообщается.

Что предшествовало?

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте.

