Вчорашнім ударом РФ пошкоджено близько 300 об’єктів у Києві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі у Києві тривають заходи з ліквідації наслідків масованого удару РФ. 87 осіб, зокрема троє дітей, постраждали.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Наразі, за словами Зеленського, у Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів.

"Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках", - зазначив він.

Наразі відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей.

"У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам.



Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", - підсумував президент.





















Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

