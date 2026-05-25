УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11433 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
704 7

Вчорашнім ударом РФ пошкоджено близько 300 об’єктів у Києві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі у Києві тривають заходи з ліквідації наслідків масованого удару РФ. 87 осіб, зокрема троє дітей, постраждали.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки

Наразі, за словами Зеленського, у Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів.

"Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках", - зазначив він.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: 753 атаки, троє поранених

Наразі відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей.

"У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам.

Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", - підсумував президент.

Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці
Наслідки удару РФ по Києву: Зеленський розповів подробиці

Читайте: Уражений будинок з квартирами Зеленського, Міндіча, Деркача, Іванющенко. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Також читайте: Доба на Чернігівщині: РФ атакували дронами житлові будинки, постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (27839) Київ (20744) обстріл (34108)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все, путіни вже шукає найближче укриття від кремля, юда завтра буде бити шибки у підмосковʼї а сперменко у себе на каналі буде «восхіщятся» патужним «атветом»
показати весь коментар
25.05.2026 10:31 Відповісти
Ну ху...ло давно вже нічого не шукає, хіба що безпечне переміщення з бункера в бункер, коли в одному з них закінчуються валізи, а піськов не встигає їх спорожняти
показати весь коментар
25.05.2026 10:41 Відповісти
де наши ракети...не мифичні хламинги вкрадені тобою з шоблою а реальні ракети...
показати весь коментар
25.05.2026 10:32 Відповісти
мені здається їх всіх похєрили як конкурентів ФаєрПоінту. Ці всі паляниці, трембіти, рути, барси, пекли і навіть Нептун вже майже не чутно.
показати весь коментар
25.05.2026 10:41 Відповісти
Я думав що він турист, в він ще і статист. Хіба що це для підтвердження результатів для ху....лостану.
показати весь коментар
25.05.2026 10:36 Відповісти
нє, ну а який же був прикольний указ на 9 мая!!!!
позитивні блогери язики у сраку.
і тут, на тобі!
гундосе чудо юдо знову статистику зачитує.
але, треба ще, фоточкі на фоні артьома на лук'нівці!

але ж, макдік вцилів!
і ресторан "ланцелот". місцеві в курсах.....
показати весь коментар
25.05.2026 10:44 Відповісти
Ти вчора вже гундосив про це. Деменція починається?
показати весь коментар
25.05.2026 10:55 Відповісти
 
 