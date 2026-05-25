Вчорашнім ударом РФ пошкоджено близько 300 об’єктів у Києві, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі у Києві тривають заходи з ліквідації наслідків масованого удару РФ. 87 осіб, зокрема троє дітей, постраждали.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Наразі, за словами Зеленського, у Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів.
"Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках", - зазначив він.
Наразі відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей.
"У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно. Вдячний медикам, які лікують і підтримують наших людей. Дякую всім, хто працює над відновлювальними роботами, усім службам.
Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", - підсумував президент.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
