Вчерашним ударом РФ повреждено около 300 объектов в Киеве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированного удара со стороны РФ. Пострадали 87 человек, в том числе трое детей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

В настоящее время, по словам Зеленского, в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов.

"Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов – в течение вчерашнего дня поступили заявки о различной степени повреждения почти 150 частных и многоэтажных домов", – отметил он.

На данный момент известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей.

"В больницах госпитализированы 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто занимается восстановительными работами, всем службам.



В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно должно быть давление на агрессора и ответственность за все эти удары. Спасибо партнерам, которые осудили вчерашний удар, и всем, кто готов помогать нам реальными шагами", – подытожил президент.





















Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

