Вчерашним ударом РФ повреждено около 300 объектов в Киеве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированного удара со стороны РФ. Пострадали 87 человек, в том числе трое детей.

Последствия

В настоящее время, по словам Зеленского, в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов.

"Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов – в течение вчерашнего дня поступили заявки о различной степени повреждения почти 150 частных и многоэтажных домов", – отметил он.

На данный момент известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей.

"В больницах госпитализированы 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто занимается восстановительными работами, всем службам.

В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно должно быть давление на агрессора и ответственность за все эти удары. Спасибо партнерам, которые осудили вчерашний удар, и всем, кто готов помогать нам реальными шагами", – подытожил президент.

Последствия удара РФ по Киеву: Зеленский рассказал подробности
Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Ну все, путіни вже шукає найближче укриття від кремля, юда завтра буде бити шибки у підмосковʼї а сперменко у себе на каналі буде «восхіщятся» патужним «атветом»
25.05.2026 10:31 Ответить
Ну ху...ло давно вже нічого не шукає, хіба що безпечне переміщення з бункера в бункер, коли в одному з них закінчуються валізи, а піськов не встигає їх спорожняти
25.05.2026 10:41 Ответить
де наши ракети...не мифичні хламинги вкрадені тобою з шоблою а реальні ракети...
25.05.2026 10:32 Ответить
мені здається їх всіх похєрили як конкурентів ФаєрПоінту. Ці всі паляниці, трембіти, рути, барси, пекли і навіть Нептун вже майже не чутно.
25.05.2026 10:41 Ответить
Я думав що він турист, в він ще і статист. Хіба що це для підтвердження результатів для ху....лостану.
25.05.2026 10:36 Ответить
нє, ну а який же був прикольний указ на 9 мая!!!!
позитивні блогери язики у сраку.
і тут, на тобі!
гундосе чудо юдо знову статистику зачитує.
але, треба ще, фоточкі на фоні артьома на лук'нівці!

але ж, макдік вцилів!
і ресторан "ланцелот". місцеві в курсах.....
25.05.2026 10:44 Ответить
Ти вчора вже гундосив про це. Деменція починається?
25.05.2026 10:55 Ответить
 
 