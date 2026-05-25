Вчерашним ударом РФ повреждено около 300 объектов в Киеве, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий массированного удара со стороны РФ. Пострадали 87 человек, в том числе трое детей.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
В настоящее время, по словам Зеленского, в Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов.
"Всего в Киеве было повреждено около 300 объектов. Больше всего среди них жилых домов – в течение вчерашнего дня поступили заявки о различной степени повреждения почти 150 частных и многоэтажных домов", – отметил он.
На данный момент известно о 87 раненых в столице, среди них трое детей.
"В больницах госпитализированы 21 человек, остальные получают помощь амбулаторно. Благодарен медикам, которые лечат и поддерживают наших людей. Спасибо всем, кто занимается восстановительными работами, всем службам.
В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно должно быть давление на агрессора и ответственность за все эти удары. Спасибо партнерам, которые осудили вчерашний удар, и всем, кто готов помогать нам реальными шагами", – подытожил президент.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
