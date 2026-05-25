Сутки в Запорожской области: 753 атаки, трое раненых

За сутки оккупанты нанесли 753 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Три человека получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 28 авиаударов по Малокатериновке, Заречному, Речному, Новоалександровке, Любицкому, Василькову, Таврии, Юрковке, Даниловке, Зирнице, Барвиновке, Ниженке, Орехове, Новоселовке, Тимошевке, Омельнике, Возжвиживке, Верхней Терсе, Никольскому, Широкому, Свободе и Долинке.

512 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Каневское, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловское, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Воздвижковку, Цветковое, Доброполье и Новое Запорожье.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Орехову, Зализнычному и Гуляйпольскому.

210 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленокстантиновку, Воздвижку, Доброполье и Новое Запорожье.

