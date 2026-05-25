"Более 1500 дней": воины ВСУ, обороняющие село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. ФОТОрепортаж

118-я отдельная механизированная бригада отмечена в Книге рекордов Украины за длительное удержание района обороны в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы подразделения в Facebook.

Более 1500 дней обороны под постоянным огнем

В бригаде отметили, что Малая Токмачка стала одним из дольше всего удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны.

военные 118-й бригады с дипломом Книги рекордов Украины

"Силы обороны Украины непрерывно контролируют этот участок уже более 1500 дней – в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронного давления", – отметили в бригаде.

Военные подчеркивают, что национальный рекорд является лишь фиксацией факта для истории. Главным результатом они называют удержанные позиции и сохраненную украинскую землю.

"Честь и уважение всем воинам и подразделениям, которые удерживали и продолжают удерживать рубежи в районе Малой Токмачки", – подчеркнули в подразделении.

Награду в виде диплома о национальном рекорде передал командованию бригады председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко.

Запорожье Запорожская область ВСУ Запорожский район Пологовский район Малая Токмачка
Дорогі наші Воіни ,
честь Вам і хвала ,
Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
25.05.2026 00:43 Ответить
25.05.2026 00:43 Ответить
Що тобі не подобається? Я дивлюся - ти з тих, про яких колись Порошенко казав: "Для них хоч "Тризуб" над Кремлем постав - все одно скажуть, що КРИВО...".
25.05.2026 05:04 Ответить
Дорогі наші Воіни ,
честь Вам і хвала ,
Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
25.05.2026 00:43 Ответить
25.05.2026 00:43 Ответить
Що тобі не подобається? Я дивлюся - ти з тих, про яких колись Порошенко казав: "Для них хоч "Тризуб" над Кремлем постав - все одно скажуть, що КРИВО...".
25.05.2026 05:04 Ответить
Оце вже точно...
25.05.2026 06:22 Ответить
Пошана Героям ! 🇺🇦
25.05.2026 04:02 Ответить
Золотий генофонд української нації. Честь.
25.05.2026 04:06 Ответить
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
25.05.2026 06:07 Ответить
Мужні ,незламні Герої ! Ви наш захист і наша свобода ..
25.05.2026 06:24 Ответить
Слава Героям, дякуємо за вашу відвагу. Одне хочу запитати, навіщо війну перетворювати на якийсь змагання з побиття рекордів. Люди захищають Україну, гинуть, а тут виявляється хтось, виправдовуючи свою нездатність керувати, починає шукати в цьому виправдання.
25.05.2026 06:54 Ответить
 
 