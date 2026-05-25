"Более 1500 дней": воины ВСУ, обороняющие село Малая Токмачка, установили национальный рекорд. ФОТОрепортаж

118-я отдельная механизированная бригада отмечена в Книге рекордов Украины за длительное удержание района обороны в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы подразделения в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Более 1500 дней обороны под постоянным огнем

В бригаде отметили, что Малая Токмачка стала одним из дольше всего удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны.

По данным военных, Силы обороны Украины непрерывно контролируют это направление уже более 1500 дней. Оборона продолжается в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, а также авиационного и дронного давления.

"Силы обороны Украины непрерывно контролируют этот участок уже более 1500 дней – в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронного давления", – отметили в бригаде.

Военные подчеркивают, что национальный рекорд является лишь фиксацией факта для истории. Главным результатом они называют удержанные позиции и сохраненную украинскую землю.

"Честь и уважение всем воинам и подразделениям, которые удерживали и продолжают удерживать рубежи в районе Малой Токмачки", – подчеркнули в подразделении.

Награду в виде диплома о национальном рекорде передал командованию бригады председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко.