"Понад 1500 днів": воїни ЗСУ, котрі обороняють село Мала Токмачка, встановили національний рекорд. ФОТОрепортаж
118-та окрема механізована бригада відзначена Книгою рекордів України за тривале утримання району оборони в районі Малої Токмачки у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби підрозділу у Фейсбук.
Понад 1500 днів оборони під постійним вогнем
У бригаді зазначили, що Мала Токмачка стала одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.
За даними військових, Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів. Оборона триває в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, а також авіаційного і дронового тиску.
"Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів – в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного і дронового пресингу", – зазначили у бригаді.
Військові підкреслюють, що національний рекорд є лише фіксацією факту для історії. Головним результатом вони називають утримані позиції та збережену українську землю.
"Честь і шана всім воїнам і підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки", – наголосили у підрозділі.
Відзнаку у вигляді диплома про національний рекорд передав командуванню бригади голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко.
