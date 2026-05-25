"Понад 1500 днів": воїни ЗСУ, котрі обороняють село Мала Токмачка, встановили національний рекорд. ФОТОрепортаж

118-та окрема механізована бригада відзначена Книгою рекордів України за тривале утримання району оборони в районі Малої Токмачки у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби підрозділу у Фейсбук.

Понад 1500 днів оборони під постійним вогнем

У бригаді зазначили, що Мала Токмачка стала одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.

"Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів – в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного і дронового пресингу", – зазначили у бригаді.

Військові підкреслюють, що національний рекорд є лише фіксацією факту для історії. Головним результатом вони називають утримані позиції та збережену українську землю.

"Честь і шана всім воїнам і підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки", – наголосили у підрозділі.

Відзнаку у вигляді диплома про національний рекорд передав командуванню бригади голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко.