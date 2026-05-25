"Понад 1500 днів": воїни ЗСУ, котрі обороняють село Мала Токмачка, встановили національний рекорд. ФОТОрепортаж

118-та окрема механізована бригада відзначена Книгою рекордів України за тривале утримання району оборони в районі Малої Токмачки у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби підрозділу у Фейсбук.

Понад 1500 днів оборони під постійним вогнем

У бригаді зазначили, що Мала Токмачка стала одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.

військові 118 бригади з дипломом Книги рекордів України

За даними військових, Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів. Оборона триває в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, а також авіаційного і дронового тиску.

За даними військових, Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів. Оборона триває в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, а також авіаційного і дронового тиску.

Військові підкреслюють, що національний рекорд є лише фіксацією факту для історії. Головним результатом вони називають утримані позиції та збережену українську землю.

"Честь і шана всім воїнам і підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки", – наголосили у підрозділі.

Відзнаку у вигляді диплома про національний рекорд передав командуванню бригади голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко.

Запоріжжя Запорізька область ЗСУ Запорізький район Пологівський район Мала Токмачка
Дорогі наші Воіни ,
честь Вам і хвала ,
Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
25.05.2026 00:43 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2026 00:43 Відповісти
Що тобі не подобається? Я дивлюся - ти з тих, про яких колись Порошенко казав: "Для них хоч "Тризуб" над Кремлем постав - все одно скажуть, що КРИВО...".
показати весь коментар
25.05.2026 05:04 Відповісти
Оце вже точно...
показати весь коментар
25.05.2026 06:22 Відповісти
Пошана Героям ! 🇺🇦
показати весь коментар
25.05.2026 04:02 Відповісти
Золотий генофонд української нації. Честь.
показати весь коментар
25.05.2026 04:06 Відповісти
Захисники Великої Токмачки! мають бути на посадах в Урядовому кварталі!!
показати весь коментар
25.05.2026 09:29 Відповісти
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
показати весь коментар
25.05.2026 06:07 Відповісти
Мужні ,незламні Герої ! Ви наш захист і наша свобода ..
показати весь коментар
25.05.2026 06:24 Відповісти
Слава Героям, дякуємо за вашу відвагу. Одне хочу запитати, навіщо війну перетворювати на якийсь змагання з побиття рекордів. Люди захищають Україну, гинуть, а тут виявляється хтось, виправдовуючи свою нездатність керувати, починає шукати в цьому виправдання.
показати весь коментар
25.05.2026 06:54 Відповісти
Без коментарів((((
показати весь коментар
25.05.2026 09:12 Відповісти
Передайте козломордым, шо у нас есть ещё Велика Токмачка - они ох*еют.
показати весь коментар
25.05.2026 09:24 Відповісти
 
 