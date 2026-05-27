УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14634 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
260 2

РФ випустила 163 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 27 травня: як відпрацювала ППО України?

У ніч на 27 травня російські окупанти випустили 163 БпЛА по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Так, РФ атакувала безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Дивіться: Дрон-камікадзе атакує та влучає у російську РЛС 5Н63С, яка коштує приблизно $50 мільйонів. ВIДЕО

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Наразі у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Читайте: Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський

Атака шахедів 27 травня: як відпрацювала ППО України?

Автор: 

обстріл (34162) ППО (4138) Повітряні сили (3428)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.05.2026 08:39 Відповісти
Добре знешкоджували... Тільки з 2 до 3 ночі, на окраїнах Чернігова прогриміло більше десятка вибухів. Пожеж не було. Потім, після 3-х, ще кілька. Але вже вдалині. І третій наліт - уже о восьмій. Теж кілька вибухів за містом... І тільки що, знову оголосили тривогу - сирени виють...
показати весь коментар
27.05.2026 09:17 Відповісти
 
 