РФ випустила 163 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 травня російські окупанти випустили 163 БпЛА по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, РФ атакувала безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Наразі у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

