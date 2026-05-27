РФ випустила 163 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 травня російські окупанти випустили 163 БпЛА по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, РФ атакувала безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово – РФ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Наразі у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
