Ночь в Днепропетровской области: под вражескими атаками 2 района, 6 раненых. ФОТО
Враг почти 20 раз наносил удары по двум районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. Шесть человек получили ранения
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Никопольскому району
По данным ОГА, в Никопольском районе атакованы Никополь, Червоногригоровская и Марганецкая громады. Возник пожар. Разбиты автомобили. Пострадали три человека. 58-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Парень 17 лет и мужчина 62 лет будут лечиться амбулаторно.
Удары по Синельниковскому району
Также отмечается, что в Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская громады. Повреждены частный дом и летняя кухня. 47-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Женщине 66 лет и мужчине 67 лет оказали помощь на месте.
