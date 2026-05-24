Россияне за день почти 20 раз атаковали Днепропетровщину: пять пострадавших

Россия обстреляла два района в Днепропетровской области

В течение дня в воскресенье, 24 мая, российские захватчики почти 20 раз обстреляли два района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов пострадали пять человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал область авиабомбами, артиллерией и беспилотниками.

Удары по Синельниковскому району

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской громаде. Разрушены административное здание, культовое сооружение, многоквартирные и частные дома. Четыре человека получили ранения.

Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома и инфраструктура. Пострадал мужчина.

