Россияне за день почти 20 раз атаковали Днепропетровщину: пять пострадавших

В течение дня в воскресенье, 24 мая, российские захватчики почти 20 раз обстреляли два района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов пострадали пять человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг атаковал область авиабомбами, артиллерией и беспилотниками.

Удары по Синельниковскому району

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской громаде. Разрушены административное здание, культовое сооружение, многоквартирные и частные дома. Четыре человека получили ранения.

Читайте также: Почти 40 раз россияне нанесли удары по Днепропетровской области: двое раненых, один из них — в тяжелом состоянии

Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома и инфраструктура. Пострадал мужчина.

Читайте также: Россияне ранили семерых человек в Никопольском районе, среди них — грудной ребенок и 4-летний ребенок, двое мужчин — в тяжелом состоянии