Росіяни за день майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро постраждалих
Впродовж дня неділі, 24 травня, російські загарбники майже 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей постраждали.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував область авіабомбою, артилерією та безпілотниками.
Удари по Синельниківщині
На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській громаді. Понівечені адмінбудівля, культова споруда, багатоквартирні та приватні будинки. Поранень дістали четверо людей.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки і інфраструктура. Постраждав чоловік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль