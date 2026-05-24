Росіяни за день майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро постраждалих

Впродовж дня неділі, 24 травня, російські загарбники майже 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей постраждали.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог атакував область авіабомбою, артилерією та безпілотниками.

Удари по Синельниківщині

На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській громаді. Понівечені адмінбудівля, культова споруда, багатоквартирні та приватні будинки. Поранень дістали четверо людей.

Читайте також: Майже 40 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє поранених, один з них - у важкому стані

Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки і інфраструктура. Постраждав чоловік.

Читайте також: Росіяни поранили сімох людей на Нікопольщині, серед них - немовля і 4-річна дитина, двоє чоловіків - у важкому стані