Майже 40 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє поранених, один з них - у важкому стані

Упродовж дня 23 травня російські окупанти майже 40 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією, авіабомбою та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Зазначається, що понівечені підприємство, інфраструктура, багатоквартирний будинок, дитячий садок, автомобіль.

Унаслідок атак у важкому стані до лікарні доправили 72-річного чоловіка. 64-річний чоловік – у стані середньої тяжкості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував три райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

Також противник завдав удару по трьох громадах на Синельниківщині: Дубовиківській, Слов’янській та Покровській.

Через російські атаки пошкоджені приватні будинки і господарча споруда.

Також дивіться: 13 людей поранені через російську атаку на Марганець. ФОТО