Майже 40 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: двоє поранених, один з них - у важкому стані
Упродовж дня 23 травня російські окупанти майже 40 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією, авіабомбою та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Зазначається, що понівечені підприємство, інфраструктура, багатоквартирний будинок, дитячий садок, автомобіль.
Унаслідок атак у важкому стані до лікарні доправили 72-річного чоловіка. 64-річний чоловік – у стані середньої тяжкості.
Синельниківський район
Також противник завдав удару по трьох громадах на Синельниківщині: Дубовиківській, Слов’янській та Покровській.
Через російські атаки пошкоджені приватні будинки і господарча споруда.
