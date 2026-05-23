Почти 40 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: двое раненых, один из них - в тяжелом состоянии
В течение дня 23 мая российские оккупанты почти 40 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии, сбросили авиабомбы и запустили беспилотники, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоровской громадах.
Отмечается, что повреждены предприятие, инфраструктура, многоквартирный дом, детский сад, автомобиль.
В результате атак в тяжелом состоянии в больницу доставили 72-летнего мужчину. 64-летний мужчина – в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
Также противник нанес удар по трем громадах в Синельниковском районе: Дубовиковской, Славянской и Покровской.
В результате российских атак повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
