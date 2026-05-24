Росіяни поранили сімох людей на Нікопольщині, серед них - немовля і 4-річна дитина, двоє чоловіків - у важкому стані

Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

Стан поранених

  • Двоє чоловіків 39 і 46 років – у важкому стані.
  • Жінки 32 і 37 років, а також 3-місячна і 4-річна дитина госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
  • 34-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Не росіяНЕ, а неонацисти.
24.05.2026 10:05
 
 