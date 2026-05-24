Росіяни поранили сімох людей на Нікопольщині, серед них - немовля і 4-річна дитина, двоє чоловіків - у важкому стані
Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під ударом були Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки.
Стан поранених
- Двоє чоловіків 39 і 46 років – у важкому стані.
- Жінки 32 і 37 років, а також 3-місячна і 4-річна дитина госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
- 34-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
