Россияне ранили семерых человек в Никопольском районе, среди них – грудной ребенок и 4-летний ребенок, двое мужчин – в тяжелом состоянии
Враг обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада. Повреждены многоквартирные дома.
Состояние раненых
- Двое мужчин 39 и 46 лет – в тяжелом состоянии.
- Женщины 32 и 37 лет, а также 3-месячный и 4-летний ребенок госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- 34-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
