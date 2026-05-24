Россияне ранили семерых человек в Никопольском районе, среди них – грудной ребенок и 4-летний ребенок, двое мужчин – в тяжелом состоянии

Враг обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, под ударом оказались Никополь и Марганецкая громада. Повреждены многоквартирные дома.

Состояние раненых

Двое мужчин 39 и 46 лет – в тяжелом состоянии.

Женщины 32 и 37 лет, а также 3-месячный и 4-летний ребенок госпитализированы в состоянии средней тяжести.

34-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

