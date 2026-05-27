Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками 2 райони, 6 поранених. ФОТО
Майже 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Нікопольщині
За даними ОВА на Нікопольщині атаковано Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Виникла пожежа. Понівечені автівки. Постраждали три людини. 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно.
Удари по Синельниківщині
Також зазначається, що на Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці.
