Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками 2 райони, 6 поранених. ФОТО

Майже 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Нікопольщині

За даними ОВА на Нікопольщині атаковано Нікополь, Червоногригорівську і Марганецьку громади. Виникла пожежа. Понівечені автівки. Постраждали три людини. 58-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Хлопець 17 років та чоловік 62 років лікуватимуться амбулаторно.

Удари по Синельниківщині

Також зазначається, що на Синельниківщині під ударом були Покровська і Васильківська громади. Пошкоджені приватний будинок і літня кухня. 47-річну жінку ушпиталили в стані середньої тяжкості. Жінці 66 років і чоловіку 67 років допомогу надали на місці.

