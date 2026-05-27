УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11141 відвідувач онлайн
Новини Фото Удар по Павлограду Обстріли Дніпропетровщини
806 0

РФ атакувала Павлоград: пошкоджено 6 осель. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. 6 осель та гараж пошкоджені", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Росіяни вдарили по Павлограду: виникла пожежа
Росіяни вдарили по Павлограду: виникла пожежа

Читайте: Ворог ударив по Рівненщині: пошкоджено підприємство

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом 26 травня російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шість осіб дістали поранення.

Читайте: РФ випустила 163 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (34237) Павлоград (200) Дніпропетровська область (5068) Павлоградський район (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 