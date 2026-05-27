РФ атакувала Павлоград: пошкоджено 6 осель. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зайнялося майно на території приватного домоволодіння. Рятувальники пожежу загасили. 6 осель та гараж пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.
Обстріли Дніпропетровщини
Протягом 26 травня російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шість осіб дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль