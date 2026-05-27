Ворог ударив по Рівненщині: пошкоджено підприємство
Зранку 27 травня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Рівненщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Тривожно сьогодні зранку було на Рівненщині. Внаслідок повітряної атаки ворога ушкоджень зазнало одне з цивільних підприємств. Люди не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
