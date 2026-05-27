Враг нанес удар по Ровенской области: повреждено предприятие

Утром 27 мая 2026 года войска РФ атаковали территорию Ровенской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Сегодня утром в Ровенской области было тревожно. В результате воздушной атаки врага повреждениям подверглось одно из гражданских предприятий. Люди не пострадали. На месте работают представители соответствующих служб", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью во время атаки дронов РФ раздавались взрывы в Хмельницкой области и в Ровно

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.