РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Хмельницкой области Обстрелы Ривненщины
1 042 0

Ночью во время атаки дронов РФ взрывы раздавались в Хмельницкой области и в Ровно

В Хмельницкой области и в Ровно прогремели взрывы из-за атаки дронов

В ночь на 18 мая российские дроны атаковали западные регионы Украины. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой области и Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушные Силы Украины сообщали о движении вражеских дронов в направлении западных регионов страны.

Угроза для Хмельницкой области

По данным военных:

  • беспилотники двигались с территории Винницкой области;
  • воздушная тревога была объявлена около трех часов ночи;
  • основным направлением атаки мог быть район Староконстантинова, который ранее неоднократно становился целью российских ударов.

Взрывы в Ровно

Также сообщалось о взрывах в Ровно, куда дроны направлялись со стороны Житомирской области.

Утром начальник Ровенской ОГА Александр Коваль подтвердил атаку на область.

"Тревожно было этой ночью в Ровенской области. Благодаря профессиональной работе сил ПВО мы сбили воздушные цели врага.

На месте работают представители Сил обороны и других служб. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число пострадавших в Днепре возросло до 18, среди раненых - ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5199) обстрел (32646) Ровно (548) Ровенская область (1341) Хмельницкая область (1058) Ровенский район (45)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 