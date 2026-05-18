Ночью во время атаки дронов РФ взрывы раздавались в Хмельницкой области и в Ровно

В ночь на 18 мая российские дроны атаковали западные регионы Украины. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой области и Ровно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и Суспільне.

Воздушные Силы Украины сообщали о движении вражеских дронов в направлении западных регионов страны.

Угроза для Хмельницкой области

По данным военных:

беспилотники двигались с территории Винницкой области;

воздушная тревога была объявлена около трех часов ночи;

основным направлением атаки мог быть район Староконстантинова, который ранее неоднократно становился целью российских ударов.

Взрывы в Ровно

Также сообщалось о взрывах в Ровно, куда дроны направлялись со стороны Житомирской области.

Утром начальник Ровенской ОГА Александр Коваль подтвердил атаку на область.

"Тревожно было этой ночью в Ровенской области. Благодаря профессиональной работе сил ПВО мы сбили воздушные цели врага.

На месте работают представители Сил обороны и других служб. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", - говорится в сообщении.

