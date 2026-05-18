Вночі під час атаки дронів РФ вибухи лунали на Хмельниччині та в Рівному

У ніч проти 18 травня російські дрони атакували західні регіони України. Після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Хмельницькій області та Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та Суспільне.

Повітряні Сили України повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку західних регіонів країни.

Загроза для Хмельниччини

За даними військових:

безпілотники рухалися з території Вінницької області;

повітряна тривога була оголошена близько третьої години ночі;

основним напрямком атаки міг бути район Старокостянтинова, який раніше неодноразово ставав ціллю російських ударів.

Вибухи у Рівному

Також повідомлялося про вибухи у Рівному, куди дрони прямували з боку Житомирської області.

Зранку начальник Рівненській ОВА Олександр Коваль підтвердив атаку на область.

"Тривожно цієї ночі було на Рівненщині. Завдяки професійній роботі сил ППО маємо збиття повітряних цілей ворога.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.

