РФ атаковала Одесскую область: повреждены дома и отделения "Новой почты", есть пострадавшие (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей", - говорится в сообщении.
На данный момент известно о четырех пострадавших.
"Информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил глава области.
Позже стало известно, что в результате атаки БпЛА пострадали двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие - в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь".
Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки", – добавил руководитель ОВА.
