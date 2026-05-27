РФ атакувала Одещину: пошкоджено будинки та відділення "Нової пошти", є постраждалі (оновлено)

Російські окупанти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.



"В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

"Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", - додав очільник області.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє чоловіків та дві жінки віком від 38 до 65 років.

"Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші — у стані середнього ступеня тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.



Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки", - додав керівник ОВА.

