Росіяни вдарили по фермах на Чернігівщині: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО

Сьогодні, 27 травня, у період з 08:10 до 08:15 російські війська завдали удару по селу Лукнів Коропської громади Чернігівської області, унаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Зазначається, що у результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств - свиноферма та ферма великої рогатої худоби.

На превеликий жаль, атака забрала життя людини - загинула працівниця свиноферми 1976 року народження.

Крім того, тяжкі поранення голови дістав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортували до Чернігівської обласної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Масштаби руйнувань уточнюються

Повідомляється, що тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється.

Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань та наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

Наслідки ударів

Удар РФ по фермах на Чернігівщині
обстріл (34183) Чернігівська область (1367) Новгород-Сіверський район (92) Лукнів (1)
Знала би росія, що буде адекватна відповідь...але знає, що не буде.
27.05.2026 13:27 Відповісти
Та що говорить, коли після "посилення " північних кордонів Зеленським, вже тиждень по 2-3 вільно нонстопом залітають бпла через Славутич. Просто дірка якась 🤬. А ви про адекватну відповідь 🐱. Тихановську привезли і досить потужнічать 😸.
27.05.2026 13:40 Відповісти
то ти їм підказав, що не буде?
27.05.2026 13:52 Відповісти
Логіка подій підказує.
27.05.2026 13:56 Відповісти
Чому Білготор ще стоїть? Не занєте? От такий ви Верховний головокомандувач
27.05.2026 14:05 Відповісти
Я питаю вкотре, чому ми не робимо так саме, чому ми тупо як і воно.незайобуємо їх цілодобовимт тривогами і атаками по фермах, полях, ліслпилках і тд і тп?!
27.05.2026 14:14 Відповісти
 
 