Росіяни вдарили по фермах на Чернігівщині: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО

Сьогодні, 27 травня, у період з 08:10 до 08:15 російські війська завдали удару по селу Лукнів Коропської громади Чернігівської області, унаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Зазначається, що у результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств - свиноферма та ферма великої рогатої худоби.

На превеликий жаль, атака забрала життя людини - загинула працівниця свиноферми 1976 року народження.

Крім того, тяжкі поранення голови дістав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортували до Чернігівської обласної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Масштаби руйнувань уточнюються

Повідомляється, що тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється.

Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань та наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

