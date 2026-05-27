Росіяни вдарили по фермах на Чернігівщині: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО
Сьогодні, 27 травня, у період з 08:10 до 08:15 російські війська завдали удару по селу Лукнів Коропської громади Чернігівської області, унаслідок чого є загибла та поранений.
Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Зазначається, що у результаті обстрілу зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств - свиноферма та ферма великої рогатої худоби.
На превеликий жаль, атака забрала життя людини - загинула працівниця свиноферми 1976 року народження.
Крім того, тяжкі поранення голови дістав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортували до Чернігівської обласної лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.
Масштаби руйнувань уточнюються
Повідомляється, що тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється.
Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань та наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.
Наслідки ударів
